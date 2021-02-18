H2O Nedir, Özellikleri Nelerdir? H2O Yaygın Adı Ve Molekül Ağırlığı Nedir?

Element, iyonların birleşmesi sonucu oluşur. Elementlerin bir araya gelmesiyle de madde meydana gelir. Su, birçok kaynakta, iki farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşan bileşik olarak tanımlanır.



H2o Nedir?



H2o suyun kimyasal formülüdür. Kimyada iyon ve elementler birlikte yazılırken önce elementin sembolü sonra sayısı yazılır.



H- Hidrojen



H2 - 2 Hidrojen



O - Oksijen



Bu formüle göre su iki hidrojen ve bir oksijenden oluşmuştur.



H2o Özellikleri Nelerdir?



Su, diğer sıvı maddeler gibi kohezyon özelliğine sahiptir. Yapısı gereği molekülleri dağılmadan, bir arada kalabilir. İçerisinde başka hiçbir çözeltinin ya da elementin bulunmadığı sular, saf su olarak nitelendirilir. Saf suyun en temel özelliği renksiz ve kokusuz olmasıdır. Ancak fazla karbonhidrata maruz kalan su, renk alabilir ve kokabilir.



Suyun kaynama noktası 100 derece iken donma noktası 0 derecedir. İnsan vücudunun yaklaşık %60'ı su olduğu için insan yaşamı için en temel yaşam kaynaklarından biridir.



H2o Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı Nedir?



H2o, yaygın olarak su adıyla bilinir.



Kimyada moleküler ağırlık ''mol'' şeklinde yazılır. Suyun molünü bulabilmek için suyu oluşturan elementlerin atom kütlesi toplanmalıdır.



Suyu oluşturan hidrojen elementinin atom kütle değeri 1,00784 olarak hesaplanmıştır. Oksijenin atom kütlesi ise toplamda 15,9994 u'dur. Buna göre suyun toplam mol değeri 18, 02 gramdır.