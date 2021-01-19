Hallacı Mansur Kimdir? Hallacı Mansur'un En Bilinen Sözleri

Hallacı Mansur görüşleri, sözleri ve şiirleriyle kendisinden sonra gelen birçok mutasavvıfı etkilemiştir. Etkilediği isimlerin başında Mevlana Celaleddin Rumi, Feriddüddin-i Attar, İbnül Arabi, Sadi Şirazi ve Sadreddin Konevi.

Hallacı Mansur Kimdir?

Hallacı Mansur Abbasi Halifeliğinin hüküm sürdüğü İran'ın Tur köyünde doğdu. Çocukluğundan itibaren dini konulara ilgi duyan mutasavvıf, dönemin ünlü Sufilerinden ders aldı.

Hayatı boyunca üç defa Hallacı Mansur, sık sık inzivaya çekildi. Bazen de kalabalık meydanlarda bağırarak konuşur ve din yolunda kurban edilmek istediğini beyan ederdi. Görüşleri ve sözleri ile büyük tepki çekti. Halkın bir kısmı kendisini desteklerken bir kısmı kendisini ''meczup'' olarak nitelendirdi. O dönemde yaşayan Sufilerin de tepkisini çekince 912 yılında tutuklandı ve 8 yıl boyunca hapiste yattı.

En-el Hak sözü yanlış anlaşıldığı için Allah'a şirk koşmakla suçlanan Hallacı Mansur, 922 yılında idam edildi. İdama tanıklık eden birçok kişi yazdıkları kitaplarda Hallacı Mansur'un çarmıha gerildiğini ve burnunun, kollarının kesildikten sonra öldürüldüğünü beyan etmiştir.

Hallacı Mansur'un En Bilinen Sözleri

1- Cehennem acı çektiğimiz yer değildir bilakis acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir.

2- Dünyadan vazgeçmek nefsin işidir. Önemli olan ruhun işi olan ahiretten vazgeçebilmektedir.

3- Bu dünyayı cehenneme çevirenler cennete gitmek ister.

4- Allah'ım! Beni canımdan ayıran bu zalim kullarını affet.

5- Diller konuşursa kalpler helak olur.

6- Bizim canımızı düşmandan gelen taş değil dosttan gelen gül acıtır.

Hallacı Mansur'un Görüşleri

Hallacı Mansur'un fikirleri En'el Hak sözü ile özetlenebilir. Ona göre kainattaki her şey Allah'ın bir yansımasıdır. 11. yüzyıldan itibaren ''Sudur'' ve ''Feyezan'' olarak tanımlanan felsefenin temelleri Hallacı Mansur ile atılmıştır. Evren, iyilik, güzellik ve insanlık gibi kavramların tamamı Allah'ın varlığının bir tezahürüdür.

Hallacı Mansur Hakkında Yazılan Kitaplar

1- Mehmet Küpeli - Hallacı Mansur ve Alevi Cemlerinde Dar-ı Mansur

2- Önder Kulak: Aleviliğin sırrı: Hallacı Mansur

3- Tahirü'l Mevlevi - Hallacı Mansur'a Dair

4- Sadık Erenler - Şehid-i Kerbela’dan Hallac-ı Mansur’a

5- Wolfgang Günter Lerch - Bağdat'ta Ölüm: Hallacı Mansur

6- Abdulhuseyn Zerrinkub - Tur'daki Ateş

7- Baki Yaşa Altınok - Ene’l-Hak Şehidi Hallac-ı Mansur Tavasin