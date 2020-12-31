Hanzade İsminin Anlamı Nedir? Hanzade Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hanzade ismi kendisine hem Farsçada hem de Türkçede yer edinmiş kelimelerden olmaktadır. Kız isimlerinden birisi olan bu isim ülkemizde şu anda yaklaşık olarak 2 bin kişi tarafından kullanılmaktadır. Diğer bir yandan geçtiğimiz bir sene içerisinde Hanzade ismini çocukları için uygun gören aile sayısı 117 olmaktadır. Diğer bir değişle çocuklarına ender isimler vermeyi isteyen ebeveynler için iyi alternatiflerden birisini oluşturmaktadır.



Hanzade İsminin Anlamı Nedir?



Hanzade ismi Türk Dil Kurumu sözlüğünde hükümdarın çocuğu karşılığını bulmaktadır. Diğer bir yandan bu ismin anlamları içerisinden tanrı tarafından yaratılmış ilk kadın, parıltı ve ışık anlamları da bulunmaktadır.



Hanzade İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Hanzade ismi Kuran-ı Kerim'de yer alan isimler arasında yer almamaktadır. Diğer bir yandan hanzade isminin anlamları içerisinde olumsuzluk bulunmadığı için çocuklara verilebilecek isimler arasında yer almaktadır.



Hanzade İsmine Sahip Kişilerin Ortak Özellikleri



İsimler verildikleri kişilerin kişilik ve fiziksel özelliklerini etkilemekte bu sebeple de aynı ismi taşıyan kişilerde bu özellikler ortak olabilmektedir. Bu özellikleri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Özgüveni yüksek

Karamsar,

Kararlı,

Enerjik,

Fikirleri çabuk değişen