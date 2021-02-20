Hasret İsminin Anlamı Nedir? Hasret Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



İsimlerin özel anlamları olabilmektedir. Kelime kökeni bakımından da farklı isimlerin anlamı o dile göre değişir. Hasret ismi de Arapçadır.



Hasret İsminin Anlamı Nedir?



Hasret ismi genelde kız çocuklara verilir. Anlamı bakımından da günlük hayatta çok sık kullanılır. Pek çok durumda kullanılmasından dolayı anlamı da neredeyse herkes tarafından bilinmektedir.

Hasret ismi ele geçirilemeyen bir şey karşılında üzülmek demektir. Anlam bakımından negatif bir anlamı vardır. Buna rağmen çok sayıda kişi tarafından tercih edilmektedir.



Hasret Ne Demek ve Hangi Anlama Gelir?



Hasret genelde bir duygu olarak bilinir. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak demektir. Tabi ki de birden fazla anlamı da vardır. İlk anlamı herkesin bildiği ve günlük hayatta sık sık kullandığı duygudur.



Hasret isminin ikinci anlamı ise iç çekme ve üzüntü anlamındadır. Tabi ki de bu kelimelerin yerine kullanılabilecek pek çok kelime de anlamı olabilir. Örneğin özleyiş, zahmet ya da keder bu kelimelerden birkaçıdır. İsim anlamı bakımından bu duyguları daima çağrıştırır.