Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Öğrenciler 4 yıl boyunca pek çok dersten sorumlu olmaktadır. Bu dersleri başarı ile bitiren öğrenciler Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü diplomasını almaya hak kazanır.



Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Nedir?



Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü öğrencileri verdiği eğitimler ile Havacılık sektörüne hazırlamaktadır. Özellikle nitelikli ve uluslararası standartlara uygun elemanlar yetiştirerek sektör içerisinde görevler almasını sağlamaktadır. Bu bölümün temel amacı 4 yıl boyunca verilen eğitimler ve bilimsel dersler ile havacılık sektöründe fayda ve katkı sağlayacak kişileri yetiştirmek ve bu kişileri sektöre kazandırmaktır. Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde okumak isteyen kişilerin bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Özellikle elektrik ve elektronik ile ilgili fizik ve matematik bilimine ilgisi olmalı, disiplinli, sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına uygum sağlamalıdır. Bu özellikleri taşıyan kişiler bu bölümü seçebilirler.



Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde okuyan öğrenciler 8 dönemlik eğitim hayatlarında pek çok dersten sorumlu olurlar. Özellikle temel mühendislik, denizcilik, deniz taşıtları ve yapıları hakkında detaylı pek çok bilimsel eğitimler ile karşı karşıya gelecektir. Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü dersleri şunlardır:



- Uçuş Teorisi

- Dalgalar ve Optik

- Mekanik

- Sivil havacılığa Giriş

- Havacılık Kuralları

- Termodinamik

- Uçak Malzeme Bilgisi

- Hasarsız Kontrol Yöntemleri

- Haberleşme Sistemleri

- Uçak Bakım Terminolojisi



Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünde okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatları boyunca bu dersleri görürler. Bu derslerden başarılı olurlar ise Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü diplomasını almaya hak kazanırlar.



Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Uçakların güvenli kullanılması için bakımı, elektronik cihazların kullanımı ve parçalarının onarımı oldukça önemlidir. Bu bakım, onarım işleri ise Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünden mezun olan kişiler yapmaktadır. Uçakların güvenli kullanılmasını sağlayacak olan tüm elektronik cihazların ve parçaları bakım ve onarım görevlerini Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü mezunları üstlenmektedirler.



Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünden mezun olan öğrenciler genellikle Hava Araçları Bakımı ve Onarımı Merkezlerinde alışırlar. Bunun dışında Özel Hava Yolu şirketlerinde de görev alabilirler.