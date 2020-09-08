İ Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde baş harfi İ olan iki şehir bulunuyor. Dünyada İ harfi ile başlayan toplam 8 ülke yer almaktadır.



İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- İstanbul: Marmara Bölgesinde yer alan İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. 16 milyona yakın nüfusuyla ülkemizin en kalabalık nüfusudur. Türkiye'nin sanayi, turizm ve sosyo-kültürel açıdan en gelişmiş ili olan İstanbul'un komşuları Tekirdağ ve Kocaeli'dir.



2- İzmir: Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinde yer alıyor. Nüfusu yaklaşık 4 milyon 350 milyon olan kentin yüz ölçümü 11.891 kilometrekaredir.



İ Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- İran: Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan İran'ın başkenti Tahran'dır. Yaklaşık 82 milyona sahip olan ülke, en fazla petrol rezervine sahip Orta Doğu ülkelerinden biridir.



2- İzlanda: Avrupa'nın en kuzeyinde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'tir. Bir ada ülkesi olan İzlanda'nın hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır.



3- İsviçre: Avrupa kıtasında yer alan İsviçre'nin başkenti Bern'dir. Ülke, Almanya, Fransa, Lihtenştayn ve İtalya ile sınır komşusudur.



4- İsveç: İskandinav ülkelerinden biri olan İsveç'in başkenti Stockholm'dür.



5- İsrail: Asya'nın batısında yer alan İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir.



6- İrlanda: Bir ada ülkesi olan İrlanda'nın başkenti Dublin'dir.



7- İtalya: Avrupa'nın güneyinde yer alan İtalya, bir Akdeniz ülkesidir. Başkenti Roma'dır.



8- İspanya: Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık ve Andorra ile komşu olan İspanya'nın başkenti Madrid'dir.



İ Harfiyle Başlayan Şehirler



İboki - Papua Yeni Gine

Igarka - Rusya

İkaria Island - Yunanistan

İsafjöraur - İzlanda

İrece ve İmperatiz Brezilya

İnternational Falls ve İndependence Amerika Birleşik Devletleri

İnta - Rusya

İki ve İshigaki - Japonya

İllizi - Cezayir

İngeniero Jacobacci - Arjantin

İnishmore - İrlanda

İnvercargill - Yeni Zelanda

İpiales - Kolombiya

İriona - Honduras

İtenes- Bolivya

İvalo - Finlandiya

İxtapa - Meksika