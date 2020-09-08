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    08.09.2020 - 01:25 |

    İ Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde İ harfi ile başlayan birçok şehir bulunmaktadır. Baş harfi İ olan ülkelerin tamamı Asya ve Avrupa kıtasında yer alır. İ harfiyle başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizin için derledik.

    İ Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Ülkemizde baş harfi İ olan iki şehir bulunuyor. Dünyada İ harfi ile başlayan toplam 8 ülke yer almaktadır.

    İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- İstanbul: Marmara Bölgesinde yer alan İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. 16 milyona yakın nüfusuyla ülkemizin en kalabalık nüfusudur. Türkiye'nin sanayi, turizm ve sosyo-kültürel açıdan en gelişmiş ili olan İstanbul'un komşuları Tekirdağ ve Kocaeli'dir.

    2- İzmir: Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinde yer alıyor. Nüfusu yaklaşık 4 milyon 350 milyon olan kentin yüz ölçümü 11.891 kilometrekaredir.

    İ Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- İran: Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan İran'ın başkenti Tahran'dır. Yaklaşık 82 milyona sahip olan ülke, en fazla petrol rezervine sahip Orta Doğu ülkelerinden biridir.

    2- İzlanda: Avrupa'nın en kuzeyinde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'tir. Bir ada ülkesi olan İzlanda'nın hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır.

    3- İsviçre: Avrupa kıtasında yer alan İsviçre'nin başkenti Bern'dir. Ülke, Almanya, Fransa, Lihtenştayn ve İtalya ile sınır komşusudur.

    4- İsveç: İskandinav ülkelerinden biri olan İsveç'in başkenti Stockholm'dür.

    5- İsrail: Asya'nın batısında yer alan İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir.

    6- İrlanda: Bir ada ülkesi olan İrlanda'nın başkenti Dublin'dir.

    7- İtalya: Avrupa'nın güneyinde yer alan İtalya, bir Akdeniz ülkesidir. Başkenti Roma'dır.

    8- İspanya: Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık ve Andorra ile komşu olan İspanya'nın başkenti Madrid'dir.

    İ Harfiyle Başlayan Şehirler

    İboki - Papua Yeni Gine
    Igarka - Rusya
    İkaria Island - Yunanistan
    İsafjöraur - İzlanda
    İrece ve İmperatiz Brezilya
    İnternational Falls ve İndependence Amerika Birleşik Devletleri
    İnta - Rusya
    İki ve İshigaki - Japonya
    İllizi - Cezayir
    İngeniero Jacobacci - Arjantin
    İnishmore - İrlanda
    İnvercargill - Yeni Zelanda
    İpiales - Kolombiya
    İriona - Honduras
    İtenes- Bolivya
    İvalo - Finlandiya
    İxtapa - Meksika

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