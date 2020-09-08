İ Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde İ harfi ile başlayan birçok şehir bulunmaktadır. Baş harfi İ olan ülkelerin tamamı Asya ve Avrupa kıtasında yer alır. İ harfiyle başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizin için derledik.
Ülkemizde baş harfi İ olan iki şehir bulunuyor. Dünyada İ harfi ile başlayan toplam 8 ülke yer almaktadır.
İ Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- İstanbul: Marmara Bölgesinde yer alan İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. 16 milyona yakın nüfusuyla ülkemizin en kalabalık nüfusudur. Türkiye'nin sanayi, turizm ve sosyo-kültürel açıdan en gelişmiş ili olan İstanbul'un komşuları Tekirdağ ve Kocaeli'dir.
2- İzmir: Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinde yer alıyor. Nüfusu yaklaşık 4 milyon 350 milyon olan kentin yüz ölçümü 11.891 kilometrekaredir.
İ Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- İran: Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan İran'ın başkenti Tahran'dır. Yaklaşık 82 milyona sahip olan ülke, en fazla petrol rezervine sahip Orta Doğu ülkelerinden biridir.
2- İzlanda: Avrupa'nın en kuzeyinde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'tir. Bir ada ülkesi olan İzlanda'nın hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır.
3- İsviçre: Avrupa kıtasında yer alan İsviçre'nin başkenti Bern'dir. Ülke, Almanya, Fransa, Lihtenştayn ve İtalya ile sınır komşusudur.
4- İsveç: İskandinav ülkelerinden biri olan İsveç'in başkenti Stockholm'dür.
5- İsrail: Asya'nın batısında yer alan İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir.
6- İrlanda: Bir ada ülkesi olan İrlanda'nın başkenti Dublin'dir.
7- İtalya: Avrupa'nın güneyinde yer alan İtalya, bir Akdeniz ülkesidir. Başkenti Roma'dır.
8- İspanya: Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık ve Andorra ile komşu olan İspanya'nın başkenti Madrid'dir.
İ Harfiyle Başlayan Şehirler
İboki - Papua Yeni Gine
Igarka - Rusya
İkaria Island - Yunanistan
İsafjöraur - İzlanda
İrece ve İmperatiz Brezilya
İnternational Falls ve İndependence Amerika Birleşik Devletleri
İnta - Rusya
İki ve İshigaki - Japonya
İllizi - Cezayir
İngeniero Jacobacci - Arjantin
İnishmore - İrlanda
İnvercargill - Yeni Zelanda
İpiales - Kolombiya
İriona - Honduras
İtenes- Bolivya
İvalo - Finlandiya
İxtapa - Meksika