İfakat İsminin Anlamı Nedir? İfakat Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Türkçe kökenli bir isim olmayan İfakat ismi aslen Arapça kökenli bir isim olup farklı anlamlara geliyor. İfakat ismi ilk olarak ayılma ve iyileşme anlamına gelmektedir.



İfakat Ne Demek?



Ülkemizde en az bilinen ve hatta adı duyulmamış olan isimlerden birisi İfakat ismidir. Ancak ismin anlamının iyi olması, çocuğunuza koymayı düşünebileceğiniz isimlerin başında geliyor. İfakat ismi hastalıktan kurtulma ve iyileşme demektir. Öte yandan İfakat ismi ayağa kalkma ve ayılma anlamlarına da geliyor. Ülkemizde İfakat ismine sahip ortalama kişi sayısı 1200 civarıdır. İfakat isminin cinsiyeti kız olup, rengi de pembedir.



İfakat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Dünyaya gelecek olduğu çocuğu için isim arayışına giren anne ve baba adayları, eski yıllara göre çok kullanılan isimlere değil de daha çok az kullanılan isimlere yöneliyor. Bu nedenle İfakat isminin popülerliği günümüzde giderek artıyor. Ancak İfakat ismi için merak edilen diğer bir önemli konu ise ismin kuranda yer alıp almadığı konusudur. Arapça kökenli bir isim olan İfakat ismi kuranın hiçbir bölümünde yer almıyor. Ancak anlamı bakımından çocuğunuza bu ismi koymanızda bir sakınca bulunmuyor.