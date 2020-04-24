İflah Ne Demek? Tdk'ya Göre İflah Olmak, İflahı Kesilmek Ne Demektir?

TDK'ya göre iflah olmak, iflahı kesilmek ne demektir? İşte detaylar. Türk Dil Kurumu açısından ihlal kelimesinin anlamı ‘Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme’ olarak ifade ediliyor. Genelde halk arasında ‘akıllanmaz’ veya ‘uslanmaz ve aklı yerine gelmez’ gibi anlamlara geldiği düşünülür. Ancak yukarıdaki anlama kapsamında aslında değerlendirilen bir sözcüktür.



İflah Ne Demek?



İflah kelimesi ‘Güç bir durumdan kurtulmak ve yeniden iyi duruma gelmek, eski haline dönmek’ şeklinde bilinmektedir. Yani kötü bir durumdan kurtulduktan sonra yeniden düze çıkmak olarak da anlaşılabilmektedir. İflah kelimesinden türeyen sözcük grupları da yine bu anlamları üzerinden ele alınarak kullanılmaktadır.



TDK'ya Göre İflah Olmak, İflahı Kesilmek Ne Demektir?



TDK’ya göre iflah olmak kelime grubunun anlamı ‘Düzelmek, kötü bir durumdan kurtularak tekrar iyi noktaya ulaşmak’ şeklinde bilinmektedir. Bunu örnekle anlatmak mümkün.



‘’Sen bu kafayla gidersen asla iflah olmazsın.’’

‘’Yaptığı onca şeye rağmen tövbe edip iflah oldu.’’



Aynı zamanda iflahı kesilmek anlamının TDK’ya göre ‘çaresiz kalmak’ anlamı üzerinden ele alındığını söylemek mümkün. Aynı şekilde bu kelimeyi de örneklendirmek mümkün.



‘’Borç ödemekten iflahım kesildi’’