İkide Bir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İkidebir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılan ikide bir sözünün eş anlamlısı olan diğer kelimeler şunlardır: Zırt pırt ve sık sık.



TDK'ya Göre İkide Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: İkide Bir



İkidebir - Yanlış



İki ve bir sözcüklerinin bitişik yazılması, sık yapılan yanlışlardan biridir.



İki de bir - Yanlış



Bu kelimede -de bağlaç olarak kullanılmamıştı. Bu nedenle iki sözcüğünden ayrı yazılması doğru değildir.



İki de Bir Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Komşunun kedisi ikide bir bizim balkona geliyor. (Doğu)

2- İkide bir aramandan rahatsız olmuş. (Yanlış)

3- Neden iki de bir saate bakıp duruyorsun? (Yanlış)