27.01.2021 - 01:16 |
İkide Bir Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İkidebir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
İkide bir sözü cümlelerde zaman zarfı olarak kullanılır. Sözlük anlamı, sürekli, sık sık ve devamlıdır. İki kelimesinin sonuna getirilen -de ismin hal eklerinden biridir. Bu nedenle ayrı değil bitişik yazılması gerekir. İkide (Doğru) - İki de (Yanlış) TDK'ya göre ikide bir nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.
Günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılan ikide bir sözünün eş anlamlısı olan diğer kelimeler şunlardır: Zırt pırt ve sık sık.
TDK'ya Göre İkide Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: İkide Bir
İkidebir - Yanlış
İki ve bir sözcüklerinin bitişik yazılması, sık yapılan yanlışlardan biridir.
İki de bir - Yanlış
Bu kelimede -de bağlaç olarak kullanılmamıştı. Bu nedenle iki sözcüğünden ayrı yazılması doğru değildir.
İki de Bir Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Komşunun kedisi ikide bir bizim balkona geliyor. (Doğu)
2- İkide bir aramandan rahatsız olmuş. (Yanlış)
3- Neden iki de bir saate bakıp duruyorsun? (Yanlış)