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    HaberlerEğitim Haberleri İlim Nedir? İlim Adamı Ve İlim Sahibi Ne Demektir?
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    23.04.2020 - 18:15 |

    İlim Nedir? İlim Adamı Ve İlim Sahibi Ne Demektir?

    Çevremizde sık sık duyduğumuz bir kelime olan ilim kelimesi günlük hayatta da oldukça fazla kullandığımız bir kelimedir. Kelime haznemizde mutlaka olan ilim kelimesi ayrıca dilimize Arapça dilinden geçmiş bir kelimedir. İlim kelimesinin anlamını merak eden pek çok kişi var. Bu kişiler ilim kelimesini gerek internet üzerinden gerekse de çevresinden soruşturması sureti ile anlamını araştırmaktadırlar. Peki, ilim nedir? İlim adamı ve ilim sahibi ne demektir? İşte ilim kelimesine dair bilinmesi gerekenler.

    İlim Nedir? İlim Adamı Ve İlim Sahibi Ne Demektir?

    İlim kelimesinin anlamını merak eden kişiler çeşitli platformlar üzerinden kelimenin anlamını araştırmaktadırlar.

    İlim Nedir?

    1. Bilgi ve bilim anlamına gelir.
    2. Bilim

    İlim Adamı ve İlim Sahibi Ne Demektir?

    İlim bilim demek olduğundan dolayı bilimin herhangi bir alanında uzmanlaşmış ve bilimi hayatının merkezine koymuş kişilere ilim adamı yani bilim adamı denilir. Bir konu hakkında aşırı bilgili olan ve bilimin gösterdiği yolda yürüyen bu yolda çalışmalar yapan kişilere de ilim sahibi kişiler denilmektedir. İlim sahibi kişiler diğer insanlara göre daha bilgili ve bilgisini en iyi kullanan kişilerdir.

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