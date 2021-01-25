İlköğretim Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İlk Öğretim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

İlköğretim kelimesi ilkokul anlamında kullanılmakta olan bir kelimedir. Öğretimin başlangıcı olduğundan ilk olması vurgulanmaktadır. İlk olmasına vurgulandığı için kelime yazım yanlışı oluşturabilmektedir.

İlköğretim Nasıl Yazılır?

İlköğretim kelimesi ilk ve öğretim kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. İki kelimenin birleşmesi ile oluşan birçok kelimede yazım yanlışı olabilmektedir. İlköğretim kelimesi birleşik şekilde yazılmaktadır. Yazım yanlışı olan hali ise ilk öğretim şeklinde ayrı yazılmasıyla olmaktadır.

TDK'ya Göre İlköğretim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

İlköğretim kelimesi Türk Dil kurumuna göre birleşik şekilde yazılmalıdır. Doğru olan şekli ilköğretim olmaktadır. İlk öğretim şeklindeki ayrı yazımı ise yazım yanlışı olarak kabul edilmektedir. Okulların tabelalarında ve birçok resmi kurum levhalarında ve resmi belgelerde ilköğretim kelimesi bitişik olarak yazılmakta ve kullanılmaktadır.