İnkılapçılık İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

İnkılap arayışı özellikle Türk toplumunun daha çağdaş bir seviyeye ulaşması için geliştirilmiştir. Bu açıdan pek çok kavram inkılap düzenlemelere tabi tutulmuştur.



İnkılapçılık İlkesi Nedir?



İnkılapçılık ilkesi özellikle Atatürk'ün geliştirdiği anlayış sayesinde Türk toplumunun daha medeni bir seviyeye ulaşmasını sağlayan bir anlayış türüdür. Bu açıdan özellikle Türk milletinin siyasi ekonomik hukuki ve eğitim kavramları içerisinde yenilenmesini uygarlık seviyesine ulaşmasını sağlar. Toplumlarda yapılan tüm düzenleme ve yenilikler de İnkılapçılık ilkesinden yararlanılır.



İnkılapçılık ilkesi tüm toplumların gelişmesini sağlarken aynı zamanda bireylerin toplum içerisinde düzenli davranışlar sergilemesine de yardımcı olmuştur. Özellikle demokrasi anlayışı sayesinde toplumlar birbirlerine daha saygılı olmayı öğrenmiş, tüm hukuksal işlemlerde demokrasiden yararlanılmıştır.



İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Nelerdir?



İnkılapçılık ilkesinin özel ve toplumumuzda en önemli özelliği asıl kavramını yitiren durumları ortadan kaldırmak ve bu kurumları düzenleyerek yeniden ilerleme sağlamaktır.



Yapılan düzenlemelerde taklitçi olmak yerine gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte düzenlemeler yapmaktır.



Tüm düzenlemelerde aklı ve bilimi ön plana almaktır. Toplumlarda hem demokrasi hem de barışçıl bir yapı sergilemektir. İnkılapçılık aslında evrensel bir niteliğe sahiptir Bu yüzden tüm toplumların bağımsızlık hareketlerinde de etkili olmaktadır. İnkılapçılık ilkesi en büyük yeniliği eğitim kurumları üzerinden yapmıştır. Çünkü gereksiz ve vasfını yitirmiş eğitim kurumları kaldırılmış yerine yeniliklere açık ve doğrudan yeni nesil eğitim anlayışına göre düzenlenen eğitim kurumları getirilmiştir. Tüm bu gelişimler inkılapçılık ilkesinin özelliklerinden birisi olarak kabul edilir.



İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Faydaları



İnkılapçılık ilkesi sayesinde daha çağdaş ve medeni bir toplum sağlanmıştır. Bununla beraber Türk toplumunda inkılapçılık ilkesinin sağladığı diğer faydalar aşağıdaki gibidir;



- İnkılapçılık ilkesi Türk toplumunda büyük bir ilerleme sağlamış ve toplumun yeniden çağdaş bir yapıya bürünmesi ne yardımcı olmuştur.

- Toplumlarda bireylerin milli değerlerine daha bağlı ve tüm gelişimler de aklı ve bilimi tercih eden bireylerin oluşmasına yardımcı olmuştur. Bu sayede toplum içerisinde var olan bireylerin hepsi yeniliklere açık ve gelişime uygun bireyler haline gelmiştir.

- İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı diğer bir yarar ise demokrasinin toplum içerisinde yer almasıdır.