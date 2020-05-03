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    HaberlerEğitim Haberleri İrade Ve İrade Dışı Ne Demek? Tdk'da İrade Sahibi Olmak Ve İrade Kaybı Ne Demektir?
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    03.05.2020 - 20:03 |

    İrade Ve İrade Dışı Ne Demek? Tdk'da İrade Sahibi Olmak Ve İrade Kaybı Ne Demektir?

    Dilimizde bazı kelimeler çok sık kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamları da merak uyandırmaktadır. İrade kelimesi de bu kelimelerden birisidir. TDK sözlüklerinde bu kelimenin anlamı belirtilmiştir. Sizde irade ve irade dışı kelimenin anlamını öğrenebilir ve bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Sizin için irade ve irade dışı ne demek? TDK'da irade sahibi olmak ve irade kaybı kelimelerinin anlamlarını detaylıca derledik.

    İrade Ve İrade Dışı Ne Demek? Tdk'da İrade Sahibi Olmak Ve İrade Kaybı Ne Demektir?

    İrade kelimesi dilimizde çok sık kullanılan bir kelime olsa da dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. İrade kelimesi istemek ve dilemek manasına gelmektedir.

    İrade ve İrade Dışı Ne Demek?

    Arapçadan dilimize geçmiş olan irade ve irade dışı kelimelerinin anlamları oldukça merak edilen kelimelerden birisidir. Sözlüklerde istemek ve dilemek anlamına gelen irade kelimesi terim olarak nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi veya bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi ve ona yönelmesi manasına gelmektedir. Bunun dışında Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bu kelimelerin anlamları belirtilmiştir. Birkaç manaya gelen bu kelimelerin anlamları şu şekildedir:

    İrade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç, buyruk, dilek.
    İrade Dışı: İstençsiz.

    TDK'da İrade Sahibi Olmak ve İrade Kaybı Ne Demektir?

    İrade kelimesinden türemiş birçok kelime ve cümle bulmak mümkündür. Bu kelimeler ile birçok kaynakta karşılaşılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde irade kaybı irade yitimi olarak belirtilir iken irade sahibi olmak kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. İrade sahibi olmak bazı kaynaklarda sabırlı olmak diye tanımlanır iken bazı kaynaklarda ise kendi fikir ve düşünceleri ile karar veren insan olarak tanımlanmaktadır.

     

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