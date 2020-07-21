Kertenkele Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Çeşitlerine Göre Kertenkelelerin Özellikleri

Kertenkeleler pullu sürüngenler sınıfında yer alan hayvan türüdür. Kertenkelelerin küçük boyutları dışında büyük boyutları da bulunur. Yaklaşık 6000 tane kertenkele çeşidi olduğunu söyleyebiliriz.

Kertenkele Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Dünya üzerinde bulunan kertenkeleler kendi içlerinde çeşitlere ayrılmaktadır. Binlerce çeşidi bulunan kertenkeleler soğuk iklimlerde yaşayamazlar. Bu nedenle genellikle çöllerde veya tropikal iklimin olduğu bölgelerde bulunurlar. Kertenkeleler arasında çok büyük boyutları olan, kayaların arasında gezinen, toprağın altında yaşayan, uçan ve suda koşan türleri bulunmaktadır.

Kertenkelelerin çoğu 4 ayaklıdır. Az bir kısmı 2 ayaklı olurken ayaksız olan kertenkele çeşitleri de bulunmaktadır. Bazı kertenkeleler çok büyüktür. Boyutları büyük olanların 5 parmakları ve tırnakları mevcuttur. Birçoğunun köz kapakları hareketlidir. Herhangi bir saldırı anında kuyruklarını bırakabilme özelliklerine de sahiplerdir.

Doğada yaklaşık olarak 6000 tane kertenkele bulunur. Bu kertenkele türlerinden bazıları şunlardır:

- Boncuklu kertenkele

- Bukalemun

- Chuckwalla

- Basilisk kertenkele

- Çöl iguanası

- Fırfır yakalı kertenkele

- Deniz İguanası

- Geko kertenkelesi

Çeşitlerine Göre Kertenkele Özellikleri

Kertenkeleler arasında pek çok çeşitler karşılaşmak mümkündür. Bunlardan bazılarının isimleri bilinen çeşitlerdir. Bazıları ise hiç duyulmamıştır. Çeşitlerine göre kertenkelelerin özellikleri ise şunlardır:

1) Boncuklu Kertenkele: Zehirli kertenkele türlerinden birisidir. Meksika ve Güney Guatemala'da yaşarlar. Benekli kertenkele de denmektedir.

2) Bukalemun: Bukalemunlar kertenkele türleri arasında en çok bilinendir. Bulundukları yere göre renk değiştirme özelliğine sahiplerdir. En belirgin özellikleri göz hareketleri ve dilleridir.

3) Chuckwalla: Amerika'da yaşayan kertenkele türüdür. İnsanlara hiçbir zararı bulunmaz. Çöl iklimine adapte olmuşlardır. Kış aylarında ise kış uykusuna yatarlar.

4) Basilisk Kertenkele: Bu kertenkeleye şahmeran kertenkele de denmektedir. Bu hayvan suda yürüyebilir. Ayakları suya değdiği anda parmaklarını kasarak suyun gerilmesini kullanır. Bu nedenle su üzerinde koşabilir.

5) Çöl İguanası: Çöl iguanası sıcak iklimde yaşar. Uzun kuyrukları bulunmaktadır. Çöl iguanaların renkleri genellikle gri veya açık kahverengidir.

6) Fırfır Yakalı Kertenkele: Fiziksel görünümlerinde baş ve boyun bölümünde katlanmış deri bulunmaktadır. Bu deriyi kendini tehdit altında hissettiğinde veya kur yaparken açmaktadır.

7) Deniz İguanası: Deniz kenarlarında bulunan su yosunları ile beslenen kertenkele çeşididir. Deniz sürüngen çeşitlerinden biridir.

8) Geko Kertenkelesi: Sevimli bir görüntüleri bulunur. Bunlardan bazı türleri yılan gibidir. Uzun süre yaşayan kertenkele türüdür.