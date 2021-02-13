Kızılay Nedir, Ne İş Yapar? Kısaca Kızılayın Faaliyetleri Ve Görevleri Nelerdir?

Türk Kızılayı daha 1868 yılında kurulmuştur. Oldukça eski bir hayır kuruluşudur ve felaket anında mağdurların yardımına koşar.



Kızılay Nedir?



Bu önemli teşkilatı daha yakından tanımak için Kızılay nedir sorusunu cevaplandıralım. Kızılay; " Ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık ve insanlık ilkeleri çerçevesinde, hayır kurumu niteliğinde, birlik ve evrensellik ilkesi" nden hareketle çalışan bir yardım kuruluşudur.



Kızılay, uluslararası üst kuruluşlar olan " Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi" ne bağlıdır. Kızılay kurumunun çalışanlarından bir bölümü gönüllülük esasına göre çalışırken diğer bir bölümü ise maaşlı çalışandır.



Kızılay Ne İş Yapar?



Kızılay bir yardım kuruluşudur ve hem barışta hem savaşta insanların yanında yer alır. Her türlü felaket anında Kızılay yararlıların ve mağdurların yardımına koşar.



Kısaca Kızılay’ın Faaliyetleri Ve Görevleri Nelerdir?



Görüldüğü gibi Kızılay'ın görevleri çok kapsamlı ve faaliyetleri de çok çeşitlidir. Kısaca belli başlı görevlerini şöyle sıralamak mümkündür:

● Kızılaya en fazla savaş zamanında ve savaş bölgelerinde ihtiyaç duyulur. Kızılay yaralılara bakar, tedavi eder ve savaş bölgesinden intikallerine yardımcı olur.

● Kızılay her türlü felakette zarar görenlerin yardımına koşar. Felaketzedelere ihtiyaç duydukları her türlü yardımı yapar. Yatacak yer, giyecek, yiyecek temin eder. Sağlık hizmeti verir. Yaralananlara tıbbi yardımda bulunur.

● Türk Kızılayı yüzyıldan fazla bir geçmişe ve tecrübeye sahiptir. Resmi adı " Türk Kızılay Derneği " olan Kızılay, Kurtuluş savaşından bu yana rüştünü defalarca ispatlamış ülkemizin önemli bir kurumudur.

● Kızılay Ulusal afet hallerinde yardımda bulunur. İlk yardım, kan yardımı, sağlık yardımı bunlardan bir kısmını oluşturur.

● Kızılay göç ve mülteci hizmetlerini de verir.

● Uluslararası yardımlarda da bulunan Kızılay, gençlik ve eğitim hizmetleri ile de halkın yanında yer alır.