Sözcük öbekleri kapsamında konservatuar en karıştırılan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Çok küçük bir harf dahi bu kelimenin yanlış yazımını sebebiyet verebilmektedir.



Konservatuvar TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı yer almaktadır.



Konservatuvar (doğru yazımı)



Konservatuar (yanlış yazımı)



Genelde gündelik yaşam içerisinde konservatuar olarak bilinen bu Kelimenin doğru yazımı ise ‘konservatuvar’ olarak yer almaktadır.



Konservatuvar Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Konservatuvar kelimesini cümle içerisinde doğru yazılışı üzerinden örneklemek mümkün.



‘’Bu sene konservatuvar mezunu olacak’



‘’Gelecek sene konservatuvarı kazanmak istiyor’’



Konservatuvar Nedir?



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında konservatuvar kelimesinin tanımı ‘Tiyatro, müzik ve bale gibi öğretimlerin yapıldığı okul’ biçiminde tabir edildiği görünüyor. Bu anlamları üzerinden konservatuvar kelimesini doğru yazılışı ile beraber cümle içerisinde kullanmak mümkün.