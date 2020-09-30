KPSS ortaöğretim başvurularında son gün! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumları devam ediyor. KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları ardından KPSS Önlisans, Ortaöğretim, DHBT oturumları uygulanacak. Peki KPSS ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Aynı zamanda ÖSYM, KPSS sonuçları tarihini belirledi. İşte merakla beklenen o tarih...
Uzun zamandır KPSS sınavına hazırlanan adaylar heyecan dolu. KPSS 2020 oturumlarının son birkaçı kaldı. İlk olarak KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirildi. Şimdilerde ise KPSS Önlisans, ortaöğretim ve DHBT için geri sayım başladı. Peki KPSS sınav tarihleri ve sonuç tarihleri ne zaman?
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETiM BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başladı. 30 Eylül bugün ise sona erecek.
KPSS oratöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT sınav günü ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.