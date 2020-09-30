KPSS ortaöğretim başvurularında son gün! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzun zamandır KPSS sınavına hazırlanan adaylar heyecan dolu. KPSS 2020 oturumlarının son birkaçı kaldı. İlk olarak KPSS Lisans, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirildi. Şimdilerde ise KPSS Önlisans, ortaöğretim ve DHBT için geri sayım başladı. Peki KPSS sınav tarihleri ve sonuç tarihleri ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETiM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başladı. 30 Eylül bugün ise sona erecek.

KPSS oratöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

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KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT sınav günü ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.