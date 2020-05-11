Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır? Corona virüste tablo iyiye gidiyor, yavaş yavaş normalleşme sürecine geçiliyor. Veliler de çocuklarının okula başlama tarihini merak ederken 'Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır?' sorusuna cevap arıyor.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK? ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Kreş ve anaokullarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih yok. Haziran ayında okulların açılma ihtimali göz önünde bulundurulurken kreş ve anaokullarının da aynı zamanda açılması bekleniyor.