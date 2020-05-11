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    HaberlerEğitim Haberleri Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır?
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    11.05.2020 - 10:38 |

    Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır?

    Corona virüs nedeniyle eğitime uzaktan devam edilirken kreşler ve anaokulları da kapandı. Uuzn zamandır evlerinde olan çocuklar okulların başlamasını isterken veliler de 'Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır?' sorusunu soruyor.

    Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır?

    Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır? Corona virüste tablo iyiye gidiyor, yavaş yavaş normalleşme sürecine geçiliyor. Veliler de çocuklarının okula başlama tarihini merak ederken 'Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ne zaman açılır?' sorusuna cevap arıyor.

    KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK? ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIR?

    Kreş ve anaokullarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih yok. Haziran ayında okulların açılma ihtimali göz önünde bulundurulurken kreş ve anaokullarının da aynı zamanda açılması bekleniyor.

    Burası İstanbul... Yunuslar izleyenleri mest etti!İstanbul Boğazı'nı son günlerde mesken tutan Yunus balıkları bu sefer Kadıköy sahilde görüldü. Sahildeki insanlara adeta gösteri şöleni yapan Yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.
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