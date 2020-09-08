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    08.09.2020 - 01:29 |

    L Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya genelinde L harfi ile başlayan 9 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden en bilinenleri Lübnan, Litvanya ve Lüksemburg'dur. L harfiyle başlayan ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizin için derledik.

    L Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya ülkelerinde ilk harfi L olan birçok şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin yarısından ülke sayısı 90'dan fazla olan Avrupa ve Asya kıtasında yer alıyor.

    L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Türkiye'de L harfi ile başlayan şehir bulunmuyor.

    L Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- Lübnan: Orta Doğu'da yer alan ülkenin Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Lübnan'ın başkenti: Beyrut.

    2- Litvanya: Üç Baltık ülkesinden biridir. Resmi adı Litvanya Cumhuriyetidir. Başkenti: Vilnius.

    3- Libya: Afrika'nın kuzeyinde yer alan ülke, Çad, Sudan, Nijer, Cezayir ve Tunus ile sınır komşusudur. Litvanya'nın başkenti: Trablus.

    4- Lüksemburg: Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık mali gelirin en fazla olduğu ülkedir. Başkenti, ülke ile aynı adı taşıyan Lüksemburg'dur.

    5- Lihtenştayn: Avusturya ve İsviçre ile komşu olan Lihtenştayn, yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biridir. Başkenti: Vaduz.

    6- Liberya: Atlas Okyanusuna kıyısı bulunan Liberya'nın başkenti Monrivia'dır.

    7- Lesotho: Nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin olan Lesotha, nüfus oranı en düşük Afrika ülkelerinden biridir. Başkenti: Maseru.

    8- Letonya: Beyaz Rusya, Litvanya ve Estonya ile komşu olan Letonya, Avrupa'nın kuzeyinde yer alıyor. Başkenti: Riga

    9- Laos: Asya'nın güneydoğusunda yer alan Laos, Tayland ve Mynmar ile sınır komşusudur. Resmi adı Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Vientiane'dir.

    L Harfiyle Başlayan Şehirler

    La Grande ve La Crosse - Amerika Birleşik Devletleri
    La Pedrera ve La Chorrera - Kolombiya
    La Rochelle ve La Mole - Fransa
    Lac Du Bonnet ve La Ronge - Kanada
    Lady Elliot Island - Avustralya
    Lahad Datu - Malezya
    Lajes - Portekiz
    Lakselv - Norveç
    Landskrona - İsveç
    Langeook ve Laarbruch - Almanya
    Lanzhou - Çin
    Las Canas - Kosta Rika
    Lausanne - İsviçre
    Leeds - Birleşik Krallık
    Leh ve Litabari - Hindistan
    Leopoldina - Brezilya
    Liepaja - Litvanya


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