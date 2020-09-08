L Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünya genelinde L harfi ile başlayan 9 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden en bilinenleri Lübnan, Litvanya ve Lüksemburg'dur. L harfiyle başlayan ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizin için derledik.
Dünya ülkelerinde ilk harfi L olan birçok şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin yarısından ülke sayısı 90'dan fazla olan Avrupa ve Asya kıtasında yer alıyor.
L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Türkiye'de L harfi ile başlayan şehir bulunmuyor.
L Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- Lübnan: Orta Doğu'da yer alan ülkenin Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Lübnan'ın başkenti: Beyrut.
2- Litvanya: Üç Baltık ülkesinden biridir. Resmi adı Litvanya Cumhuriyetidir. Başkenti: Vilnius.
3- Libya: Afrika'nın kuzeyinde yer alan ülke, Çad, Sudan, Nijer, Cezayir ve Tunus ile sınır komşusudur. Litvanya'nın başkenti: Trablus.
4- Lüksemburg: Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık mali gelirin en fazla olduğu ülkedir. Başkenti, ülke ile aynı adı taşıyan Lüksemburg'dur.
5- Lihtenştayn: Avusturya ve İsviçre ile komşu olan Lihtenştayn, yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biridir. Başkenti: Vaduz.
6- Liberya: Atlas Okyanusuna kıyısı bulunan Liberya'nın başkenti Monrivia'dır.
7- Lesotho: Nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin olan Lesotha, nüfus oranı en düşük Afrika ülkelerinden biridir. Başkenti: Maseru.
8- Letonya: Beyaz Rusya, Litvanya ve Estonya ile komşu olan Letonya, Avrupa'nın kuzeyinde yer alıyor. Başkenti: Riga
9- Laos: Asya'nın güneydoğusunda yer alan Laos, Tayland ve Mynmar ile sınır komşusudur. Resmi adı Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Vientiane'dir.
L Harfiyle Başlayan Şehirler
La Grande ve La Crosse - Amerika Birleşik Devletleri
La Pedrera ve La Chorrera - Kolombiya
La Rochelle ve La Mole - Fransa
Lac Du Bonnet ve La Ronge - Kanada
Lady Elliot Island - Avustralya
Lahad Datu - Malezya
Lajes - Portekiz
Lakselv - Norveç
Landskrona - İsveç
Langeook ve Laarbruch - Almanya
Lanzhou - Çin
Las Canas - Kosta Rika
Lausanne - İsviçre
Leeds - Birleşik Krallık
Leh ve Litabari - Hindistan
Leopoldina - Brezilya
Liepaja - Litvanya