L Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünya ülkelerinde ilk harfi L olan birçok şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin yarısından ülke sayısı 90'dan fazla olan Avrupa ve Asya kıtasında yer alıyor.



L Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



Türkiye'de L harfi ile başlayan şehir bulunmuyor.



L Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Lübnan: Orta Doğu'da yer alan ülkenin Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Lübnan'ın başkenti: Beyrut.



2- Litvanya: Üç Baltık ülkesinden biridir. Resmi adı Litvanya Cumhuriyetidir. Başkenti: Vilnius.



3- Libya: Afrika'nın kuzeyinde yer alan ülke, Çad, Sudan, Nijer, Cezayir ve Tunus ile sınır komşusudur. Litvanya'nın başkenti: Trablus.



4- Lüksemburg: Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık mali gelirin en fazla olduğu ülkedir. Başkenti, ülke ile aynı adı taşıyan Lüksemburg'dur.



5- Lihtenştayn: Avusturya ve İsviçre ile komşu olan Lihtenştayn, yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biridir. Başkenti: Vaduz.



6- Liberya: Atlas Okyanusuna kıyısı bulunan Liberya'nın başkenti Monrivia'dır.



7- Lesotho: Nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin olan Lesotha, nüfus oranı en düşük Afrika ülkelerinden biridir. Başkenti: Maseru.



8- Letonya: Beyaz Rusya, Litvanya ve Estonya ile komşu olan Letonya, Avrupa'nın kuzeyinde yer alıyor. Başkenti: Riga



9- Laos: Asya'nın güneydoğusunda yer alan Laos, Tayland ve Mynmar ile sınır komşusudur. Resmi adı Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Vientiane'dir.



L Harfiyle Başlayan Şehirler



La Grande ve La Crosse - Amerika Birleşik Devletleri

La Pedrera ve La Chorrera - Kolombiya

La Rochelle ve La Mole - Fransa

Lac Du Bonnet ve La Ronge - Kanada

Lady Elliot Island - Avustralya

Lahad Datu - Malezya

Lajes - Portekiz

Lakselv - Norveç

Landskrona - İsveç

Langeook ve Laarbruch - Almanya

Lanzhou - Çin

Las Canas - Kosta Rika

Lausanne - İsviçre

Leeds - Birleşik Krallık

Leh ve Litabari - Hindistan

Leopoldina - Brezilya

Liepaja - Litvanya





