Lansman Ne Demek? Lansman Nasıl Ve Neden Yapılır?

Günümüzde lansman ile birlikte relansman terimi de sıklıkla kullanılıyor. Kelimenin başındaki ''re'', tekrar ve yeni demektir. Bir ürünün yeni ambalajı ya da ismiyle halka arz edilmesine relansman adı verilir.

Lansman Ne Demek?

Lansman hem reklam hem de halkla ilişkiler kapsamında yapılan tanıtım demektir. Bir firma yeni çıkardığı bir ürünü tanıtmak için otel ya da fuar alanlarında davetlileri ağırlar. Davetiler genellikle reklam ve pazarlama sektöründeki şirketlerin üst düzey yetkilileri olur. Bu anlamda lansmanın diğer tanıtım gecelerinden ayıran en önemli özellik, şirketler arasında gerçekleştirilen bir reklam çalışması olmasıdır.

Lansmanlarda doğrudan doğruya yeni açılan bir firma tanıtılabilir. Halkla ilişkiler kapsamında yapılan bu tanıtımlarda ürün değil marka ön plana çıkarılır.

Lansman Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak bir fuar alanı ya da otel kiralanır. Kaç kişi davet edilecekse ona göre mekan planlaması yapılır. Daha sonra davetli listesi çıkarılır. Lansmana davetli olan kişilerle e-mail üzerinden ya da telefonla irtibata geçilir.

Tanıtım gecesi için bir afiş hazırlanır. Bu afiş firmanın sosyal medya hesaplarında ve çeşitli mecralarda paylaşılır. Son olarak tanıtımı yapılacak şirket ya da ürün için bir sunum hazırlanır.

Lansman Neden Yapılır?

Lansman, marka bilinirliğini arttırmak ve ürün tanıtmak için yapılır. Bunun dışında örneğin bir yazarın imza günü de günümüzde ''lansman'' olarak da tanımlanmaktadır.