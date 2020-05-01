Laubali Ne Demek? Tdk'da Laubalilik, Laubalice Ve Laubali Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Laubali kelimesi TDK açısından, ‘Saygısı ya da çekinmesi olmayan’ şeklinde ifade ediliyor. Aynı zamanda senli benli kelimesi üzerinden de anlatmak mümkün.



Laubali Ne Demek?



Saygı ve seviyeyi koruyamadan bir anda samimi olmaya çalışan kişilere laubali denmektedir. Herhangi bir rahatsızlık duymadan bir anda senli benli olmaya çalışan insanlardır.



‘’Onu pek sevmiyorum çok laubali biri.’’



Bu şekilde pek çok farklı cümle içerisinde amaca uygun değişik yerlerde kullanılabilir.



TDK'da Laubalilik, Laubalice ve Laubali Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu açısından geçerli olan ve laubali kelimesi üzerinden türemiş farklı sözcük grupları da bulunmaktadır.



Bu konuda ilk olarak laubalilik sözcüğü ile başlamak gerekirse, ‘laubali olma durumu’ anlamı üzerinden karşılık bulunmaktadır.



Aynı şekilde laubalice kelimesi ise, ‘laubali durumuna yaraşır biçimde ve saygısızca yaklaşım’ anlamı ile tabir etmek mümkün.



Son olarak bu kelime üzerinden türemiş şekilde laubali olmak sözcüğü, ‘Aşırı senli benli olmak ya da istenmeyecek şekilde samimi davranmak’ anlamı ile ele alınabilir.



‘’Laubalilikten hiç hoşlanmam.’’



‘’O çok laubalice tutum sergiliyor.’’



‘’Laubali olmak sana hiç yakışmıyor.’’



Bu şekilde gündelik yaşam içerisinde cümlede ya da tek başına kullanabilirsiniz.