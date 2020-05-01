BİST101.110-0.48EURO7.700.76USD7.010.37ALTIN383.201.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Laubali Ne Demek? Tdk'da Laubalilik, Laubalice Ve Laubali Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?
    ABONE OL
    01.05.2020 - 21:36 |

    Laubali Ne Demek? Tdk'da Laubalilik, Laubalice Ve Laubali Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Laubali kelimesi pek hoş olmayan anlamı ile beraber Türkçede yaygın kullanılan bir sözcüktür. Yerine göre herhangi bir durum ya da kişi için değerlendirilebilir. Peki, laubali ne demek? TDK'da laubalilik, laubalice ve laubali olmak kelimelerinin anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Laubali Ne Demek? Tdk'da Laubalilik, Laubalice Ve Laubali Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Laubali kelimesi TDK açısından, ‘Saygısı ya da çekinmesi olmayan’ şeklinde ifade ediliyor. Aynı zamanda senli benli kelimesi üzerinden de anlatmak mümkün.

    Laubali Ne Demek?

    Saygı ve seviyeyi koruyamadan bir anda samimi olmaya çalışan kişilere laubali denmektedir. Herhangi bir rahatsızlık duymadan bir anda senli benli olmaya çalışan insanlardır.

    ‘’Onu pek sevmiyorum çok laubali biri.’’

    Bu şekilde pek çok farklı cümle içerisinde amaca uygun değişik yerlerde kullanılabilir.

    TDK'da Laubalilik, Laubalice ve Laubali Olmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu açısından geçerli olan ve laubali kelimesi üzerinden türemiş farklı sözcük grupları da bulunmaktadır.

    Bu konuda ilk olarak laubalilik sözcüğü ile başlamak gerekirse, ‘laubali olma durumu’ anlamı üzerinden karşılık bulunmaktadır.

    Aynı şekilde laubalice kelimesi ise, ‘laubali durumuna yaraşır biçimde ve saygısızca yaklaşım’ anlamı ile tabir etmek mümkün.

    Son olarak bu kelime üzerinden türemiş şekilde laubali olmak sözcüğü, ‘Aşırı senli benli olmak ya da istenmeyecek şekilde samimi davranmak’ anlamı ile ele alınabilir.

    ‘’Laubalilikten hiç hoşlanmam.’’

    ‘’O çok laubalice tutum sergiliyor.’’

    ‘’Laubali olmak sana hiç yakışmıyor.’’

    Bu şekilde gündelik yaşam içerisinde cümlede ya da tek başına kullanabilirsiniz.

     

    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı

    1 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklandı

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    2 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece sahur (namaz) saatleri

    2 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece sahur (namaz) saatleri

    Sıradaki Haber