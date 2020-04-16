LGS konu müfredatı belli oldu! LGS konuları neler, sınav ne zaman yapılacak?

LGS konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınav için başvurular bakanlıklar tarafından yapıldı. Başvuruların yapılmasının ardından velilere gönderilen mesajda sınav başvurularının tamamlanmasının ardından sınav giriş yerlerinin e-Okul üzerinden sorgulanabileceği duyurulmuştu. Peki LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav konuları neler?

LGS SINAV KONULARI NELERDİR?

LGS sınav konuları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklama kapsamında 7 Haziran tarihinde yapılması planlanan LGS sınavında öğrencilerin sorumlu olacakları konuların http://ttkb.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulduğu açıklandı.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavı 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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