Lilya İsminin Anlamı Nedir? Lilya Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Lilya ismi Latince kökeni uzanan ve Türkçede yerleşik olarak yer alan adlar içerisinde gelir. Herhangi bir sorun olmadan rahatlıkla Türkçede kullanılabilecek isimler içerisinde yer almaktadır. Rengi pembedir ve kız çocukları adına kullanılır. Hem anlamı hem de telaffuzu üzerinden hoş ve naif bir etki yarattığını söylemek gerekir.



Lilya Ne Demek?



Son zamanların en popüler isimleri içerisinde yer alan Lilya, ‘Zambak çiçeği’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Lilya isminin anlamı ile sembol olarak saflığı ve temiz bir kalbi temsil eder. Bu sembol ve kelime anlamı üzerinden Yunancada oldukça uzun yıllar kullanılmış etkili bir isimdir. Bu sebepten dolayı böylesi güzel ve temiz anlamı ile beraber, Türkçeye girmiş isimler içerisinde geliyor.



İnternet üzerinden isim arayışında bulunan anne babaların karşısına çıkan bu isim, aynı zamanda özgü bir yapıya sahiptir. Yani tek başına harika bir anlam sunduğunda ve güzel bir okunuş yarattığına söylemek mümkündür. Tabii arzu edilirse başka isimler üzerinden de bir araya getirebilir.



Lilya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Liya ismi hakkında merak edilen konulardan biri de Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kökeni Latince olması ile beraber köklü bir tarihe sahip bir isim olarak Yunancada çok uzun yıllar kullanılmıştır. Günümüzde isim olarak kız çocuklar için dünyanın birçok farklı yerinde değerlendirilen özel ve güzel isimlerden biridir. Eğer daha önce pek kullanılmayan ve özgün bir isim arıyorsanız, listeye Lilya adını ekleyebilirsiniz.