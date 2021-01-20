Luna İsminin Anlamı Nedir? Luna Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Luna ismine sahip kişiler genel olarak sanata düşkün ola insanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda sanatsal yeteneklere de sahip kişiler olma özelliği taşırmaktadırlar. Luna ismine sahip olan kişilerin en belirgin özellikleri ise ağır başlı ve aceleci olmayan bir yapıya sahip olmalarıdır.



Luna Ne Demek?



Aileler için isim verme konusunda en büyük önemi taşıyan konulardan birini de çocuklarına bir ömür boyunca taşıyacak oldukları ismin anlamı olmaktadır. Bu kapsamda pek çok anne ve baba Luna ismi ne demek sorunun yanıtını aramakta ve bu yönde araştırmalar yapmaktadır.



Luna isminin anlamı Dolunay demektir. Bu bakımdan oldukça güzel anlamlı isimler arasında yerini almaktadır. Anlamının Dolunay olması, Luna isminin kız bebeklere verilmesinde oldukça büyük bir etkisinin varlığı söz konusudur.



Luna İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Dünyaya yeni gelen bebeğine isim vermek isteyen pek çok anne babanın öncelikli konuları arasında evlatlarına verecekleri ismin Kur'an'da geçiyor olması gelmektedir. Bu sebeple bebeğine Luna ismini vermek isteyen anne ve babalar Luna ismi Kur'an'da geçiyor mu sorusunun yanıtını merak etmekte ve bu konuyla alakalı olarak araştırma yapmaktadır.



Luna ismi Kur'an'da geçen bir isim değildir. Ancak taşıdığı anlam bakımından bir bebeğe verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan isimler arasında yerini almaktadır. Çünkü bir bebeğe isim verilmesiyle alakalı olarak en öncelikli hususların başında o simin anlamının güzel olmasının gerekliliğinin söz konusu olması gelmektedir.