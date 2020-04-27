Mabet (Mabed) Ne Demek? Tdk'ya Göre Mabet Ağacı Ne Demektir?

Mabet kısaca tapınak olarak bilinmektedir. Pek çok farklı din üzerinden ibadet amaçlı kullanılan bir yer şeklinde tanımlamak mümkün. Türk Dil Kurumu'na göre ise bu kelime kısaca tapınak olarak geçmektedir.



Mabet (Mabed) Ne Demek?



Toplu şekilde ibadet edilmek için yapılmış olan yere mabet denmektedir. Aynı zamanda ibadethane ile beraber tapınak biçiminde de anlamı bulunduğunu söylemek mümkün. Özellikle eski zamanlarda farklı dinlere bağlı olarak emirleri, yasakları, dini icapları ve öğretileri anlatmak amaçlı yapılmış bir ibadethanedir.



‘’Bütün mabetler içinde güneşten ışık alan camidir’’ A. Haşim



Aynı zamanda mabet kelimesi saygı ve sevginin anlatılmak istendiği yerler olarak da kullanılabiliyor. Yani diğer bir deyişle mecazi şekilde de kullanılabilir.



‘’Burası jüri heyetinin toplanacağı mukaddes sanat madedidir.’’ H. F. Ozansoy



Cümlede de anlaşıldığı üzere sanat amaçlı kullanılan bir mabet olarak öne çıkıyor.



TDK'ya Göre Mabet Ağacı Ne Demektir?



Dünyada bulunan tohumlu bitkiler içerisinde en eskisi olan, yaşlı ve aynı zamanda yaşayan fosil şeklinde tabir edilen ifade mabet ağacıdır. Özellikle altın sarısı yapraklarıyla dekoratif bir görsel sergiler. Hava kirliliği ile beraber don soruna karşı dayanıklı olan güzel bir süs bitkisidir. Bu anlamları üzerinden hem mabet hem de mabet ağacını kullanabilirsiniz.