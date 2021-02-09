Masal Nedir, Özellikleri Nelerdir? Kısaca Masal Nasıl Yazılır?

Tekerlemelerden oluşan ve düz yazıdan çok şiir şeklinde yazılan manzum eserlere ise zincirleme masal adı verilir. Okuyanları eğlendirmek için yazılan masallarda ise mizahi unsurlar ön plandadır. Keloğlan ve Nasreddin Hoca masalları bu masal türüne örnek olarak gösterilebilir.

Masal Nedir?

Bilinmeyen bir yerde ve zamanda geçen olayların anlatıldığı yazın türüne masal denir. Masalların yazılma amacı çocuklara öğüt vermektir.

Masalın Özellikleri Nelerdir?

Masallar, sözlü edebiyat geleneğinin bir parçası olduğu için genellikle kafiyeli bir şekilde anlatılırdı. Bundaki amaç anlatılan masalların dinleyenler tarafından kolay bir şekilde ezberlenmesini sağlamaktı. Günümüzde yazın türlerinden biri olan masallarda mutlaka bir ana fikir bulunur. Bazı masallarda ise ana fikir yan fikirlerle desteklenir.

Ülkemizde en çok okunan masallardan bazıları şunlardır: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Uyuyan Güzel, Tilki ile Karga ve Bremen Mızıkçıları.



Kısaca Masal Nasıl Yazılır?

Masallarda belli başlı kalıplar kullanılır. Örneğin her masal ''bir varmış bir yokmuş'' şeklinde başlar. Bunun dışında tüm cümleler -mış'lı geçmiş zaman kipiyle yazılır.

Masallarda veciz sözlerden ve tekerlemelerden faydalanılır. Kullanılan dil oldukça sade ve akıcı olmalıdır. Çocuklar için yazıldığı için uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalıdır.

Hikaye ve roman gibi masallar da giriş - gelişme - sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde ana karakterin fiziki ve karakteristik özellikleri anlatılır. Gelişme bölümünde genellikle kahraman aşması gereken bir sorunla karşılaşır. Sonuç bölümünde olaylar birbirine bağlanır ve masalın ana fikri belirtilir.