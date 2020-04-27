Matmazel Ne Demek? Tdk'da Matmazel Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK üzerinden ele alındığında Matmazel kelimesi, ‘Evlenmemiş, Hristiyan kızlar için’ kullanılan bir cümle olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda dünya genelinde uluslararası çapta tüm evlenmemiş kızlar adına da kullanıldığını dile getirmek mümkün.



Matmazel Ne Demek?



Fransızca kökenli bir kelime olarak matmazel sözcüğü, Türkçede yerleşik olarak da kullanılır. Ancak genelde halk arasında yaygın değerlendirilen bir sözcük değildir. Daha çok tiyatral durumlarda ya da komik bir durum söz konusu olduğunda söylenir. Matmazel kelimesi TDK ya göre, ‘bayan’ ya da ‘evlenmemiş, Hristiyan kızlar adına’ dile getirilmektedir.



TDK'da Matmazel Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’da matmazel kelimesi üç değişik anlamı üzerinden ele alınmaktadır.



- Evlenmemiş olan Hristiyan kızlar için kullanılır,

- Günümüzde dünya çapında klasik olarak bayan şeklinde tabir edilir,

- Konaklarda yabancı dil eğitimi veren kadınlar,



Bu iki anlamı ile beraber Fransızca kökenli olan bu kelimeyi Türkçe içerisinde de kullanabilirsiniz. TDK’ya göre Türkiye'de kabul edilmiş bir kelime olarak öne çıkıyor.



‘’Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı.’ S. F. Abasıyanık



Amaca bağlı olarak farklı zamanlarda cümle içerisinde veya tek başına Matmazel kelimesini kullanabilirsiniz. Ayrıca edebi eserlerde karşınıza çıktığında anlamı üzerinden cümleyi daha iyi kavramanız mümkün.