Mendup Ne Demek? Din Kültüründe Mendup Kelimesi Ne Anlama Gelir?

İslam dininde iyi ahlaklı olmak dindar olmanın başlıca özelliği olarak bilinmektedir. Güzel ahlakı temsil eden hazreti peygamberin hayatı boyunca yaptığı her hareket her söz dikkatlice olup insanlara örnek olarak günümüze kadar aktarılmaktadır. İslam dini sosyal hayatı ve din hayatını birleştiren bir özellikte olduğu için insanın her daim güzel ahlak üzere olması için kurallar koymuştur. Bunlar farzlar, vacipler, sünnetler ve mendup olarak belirlenmektedir.



Mendup Ne Anlama Gelmektedir?



Mendup kelimesi yapılması farz, sünnet veya vacip olmayan işlerde yapılması önerilerek uygun görülen işler için kullanılan bir terimdir. Mendup kelimesi kökeninde adap kelimesi yer alırken bu da edep olarak dilimizde kullanılmaktadır.



Din Kültüründe Mendup Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?



Din kültüründe mendup kelimesi yapılması tavsiye edilen şeyler olarak belirlenmektedir. Yapılmadığına günah veya zarar olmayan fakat yapıldığında sonucunda güzel ahlak olan işler olarak nitelendirilmektedir.