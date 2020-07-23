Metinlerin Sınıflandırılması Nasıl Olur? Metinlerin Sınıflandırılması Konu Anlatımı

İnsanlar her dönemde düşüncelerini ve duygularını anlatma ihtiyacı hisseder. Bu anlamda kişiler bu anlatımını sözlü veya yazılı olarak metinler yardımı ile yaparlar.



Metinlerin Sınıflandırılması Nasıl Olur?



Kişiler duygu ve düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak iletmektedirler. Yazılı ve sözlü anlatım iki çeşide ayrılır. Bunlardan makale, deneme, sohbet veya mektup türleri yazılı anlatımdır. Münazara, açık oturum, konferans gibi anlatımlar ise sözlü anlatımlardır.



Yazılı metinlerde bir yazı noktalama işaretleri, anlatım ve şekil özellikleri ile oluşturulan tüm kelimelerin bütününe metin denmektedir. Kişileri etkilemek ve onlarda zevk uyandırmak amacıyla ortaya çıkan yazılar ise edebi metinlerdir.



Zamanla edebiyatın gelişmesiyle beraber farklı alanda metinler yazılmış ve bu metinlerin sınıflandırılması doğmuştur. Sınıflandırma metin türlerini birbirinden ayrılmasında kolaylık sağlamıştır. Metinler kendi arasında iki sınıfta incelenmektedir. Bunlardan biri öğretici metinlerdir. Diğeri ise sanatsal metinlerdir.



Metin Sınıflandırılması Konu Anlatımı



Metinler öğretici metinler ve sanatsal metinler olmak üzere iki çeşide ayrılır. Metinlerin sınıflandırılması konusunu şu şekilde açıkladık:



- Öğretici Metinler: Öğretici makaleler genellikle açıklama yapmak, bilgi vermek ve kişilere bir şeyi öğretmek amacıyla yazılmaktadır. Bu metinlerde günlük yaşantılardan bahsedilir. Tarihi olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınmaktadır. Öğretici metinlerde anlatılan duygu ve düşünceler kısa ve net ifadeler ile dile getirilir. Ayrıca burada söz sanatlarına ve mecaz, soyut kavramlara yer verilmez.



Öğretici metinlerde bilgiler ve açıklamalar örnekler ile pekiştirilmektedir. Öğretici özelliği bulunmasından dolayı bilimsel kitaplarda veya ansiklopedilerde kullanılır. Gereksiz söz sanatları ve akışı bozan seslere yer verilmez.



- Sanatsal Metinler: Sanatsal metinler kişilerin iç dünyasındaki zevk ve heyecanı uyandırmak ve onları etkilemek için oluşturulur. Sanatsal metinlere örnek olarak şiir, roman, tiyatro, masal ve destan verilebilir. Burada üslup kaygısı bulunur. Dil ise sanatsal anlamda kullanılır. Sanatsal metinler ise iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlardan biri anlatmaya bağlı metinlerdir. Diğeri ise göstermeye bağlı metinlerdir.



Anlatmaya bağlı metinler yaşanmış bir olayın veya gerçeklikten alınan bir olayın anlatıcılar tarafından yorumlanması ve dönüştürülmesi ile oluşmaktadır. Metinlerde gerçek unsur olay örgüsüdür. Burada üç farklı bakış açısı ve anlatıcısı vardır. Bunlar; ilahi bakış açısı, anlatıcının bakış açısı ve gözlemci anlatıcının bakış açısıdır.



Göstermeye bağlı metinler ise olaylar sergilenerek gösterilir. Yanı burada anlatılan olay sahnede canlandırılmaktadır.