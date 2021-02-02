Milli Egemenlik Nedir? Ulusal Egemenlik İlkesi İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Milli egemenlik nedir ve ne faydası vardır gibi soruların yanıtını merak eden çok insan vardır. Milli egemenlikte en önemli unsur halktır. Çünkü egemenliğin halka ait olduğu bir sistemdir. Bu yüzden halk her şeyden önemlidir ve yönetimde söz hakkına sahiptir.

Milli Egemenlik Nedir?

Milli egemenlik, kısa bir ifadeyle anlatılmak istenirse halkın kendi kendini yönetme gücünü elinde bulundurmasıdır. Yani buna göre bir seçim olacağı zaman halkın oy hakkı vardır. Milli egemenlikte halkın seçme ve seçilme hakkı elinden alınamaz. Halk yönetimde söz sahibidir ve devleti yönetme yetkisi belli bir kesime ait değildir.

Milli egemenlik ilkesini en iyi destekleyen ilkeler halkçılık ve cumhuriyetçilik ilkesidir. Özellikle cumhuriyetçilik ilkesi doğrudan milli egemenlik ile alakalıdır. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda milli egemenliğin olması beklenilmektedir. Halkın hem seçme hem de devletin kadrolarında yer alma hakkı vardır. Milli egemenlik sayesinde halkın devlete olan güveni artmıştır. Aynı şekilde devlette halkına daha çok güvenmeye başlamıştır.

Bağımsız olan devletler daha çok büyümek ve ileriye emin adımlar atmak için milletinin haklarını her zaman korumalıdır. Millet olmadan devlet olmaz ve devlet olmadan da milletin olması beklenemez. Milli egemenlik bu durumu koruyan ve devletin varlığını sürdüren bir ilke olarak karşımıza çıkmıştır. Milli egemenlik, millet iradesini en üst seviyede tutarak demokrasinin temel taşını oluşturmuştur.

Ulusal Egemenlik İlkesi İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bağımsız olan bir devletin demokrasi ile yönetilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'na hazırlanan Türk Milleti bağımsız ve demokratik bir hayat istemekteydi. Mustafa Kemal'in kuracağı devletin temeli tamda halkın istediği gibi şekillenmiştir.

Yapılan kongreler ile yeni devletin ayrıntıları anlatılmaktaydı. Bu kongrelerden birisi olan Amasya Genelgesi'nin maddeleri 22 Haziran 1919 yılında yayınlanmıştır. Bu maddelerden birisi ise şöyledir; 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Ulusal egemenlik ilk kez bu maddede ortaya çıkmıştır. Bundan sonra atılacak olan tüm adımlarda ulusun egemenliği ön plana alınmıştır.

Milli egemenlik, halkın yönetime katılmasını sağlayan ve devletin geleceğini garanti altına alan başarılı bir sistemdir. Aynı zamanda demokrasinin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkmıştır.