Munzur Ne Demek? Tdk'ya Göre Munzur Olmak Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Munzur kelimesi kökeni bakımından Türkçe değildir. Munzur kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Fakat bunar rağmen Türkçeye yerleşmiş bir kelimedir. Arapça kökenli olmasından dolayı çok da fazla kullanılmaz.



Munzur Ne Demek?



Munzur kelimesinin birden çok daha fazla anlamı vardır. Bu durum Türk dil kurumunda da böyle dil Türk dil kurumuna göre munzur kelimesinin ilk anlamı baş belasıdır. Baş belası için havyan ya da insan kullanılabilmektedir. Tabi ki de bundan daha fazla anlamı da vardır.



TDK'ya Göre Munzur Olmak Kelimesi Ne Anlama Gelir?



Munzur olmak baş belası olmak demektir. Buna ek olarak burun ve çene anlamı da vardır. Özellikle hayvan çenesine munzur denilebilir. Ayrıca asık suratlı kişiler için de munzur denir.