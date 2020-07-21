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Â 57 yÄ±llÄ±k hayatÄ±na sayÄ±sÄ±z madalya ve baÅŸarÄ± sÄ±ÄŸdÄ±ran Mustafa Kemal AtatÃ¼rk TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼dÃ¼r. Ä°dealist bir kiÅŸiliÄŸe sahip olan AtatÃ¼rk'Ã¼n diÄŸer Ã¶zellikleri de bu baÅŸarÄ± elde etmesinde etkili olmuÅŸtur.

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Â Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n KiÅŸilik Ã–zellikleri Nelerdir?

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Â AtatÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan kiÅŸilik Ã¶zelliklerini tespit etmek iÃ§in onun hayatÄ± boyunca yaptÄ±klarÄ±na ve sÃ¶zlerine bakmak yeterli olacaktÄ±r. Bununla birlikte yakÄ±n Ã§evresindeki ÅŸahsiyetlerin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± 'anÄ±' tÃ¼rÃ¼ndeki eserler de ulu Ã¶nderin kiÅŸilik Ã¶zelliklerinin saptanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor. Her zaman ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ ve aydÄ±n kimliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan AtatÃ¼rk inandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlere sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± olan idealist bir kiÅŸilikti. TÃ¼rk milletinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ± kazanmÄ±ÅŸ, vatanseverliÄŸiyle dÃ¼nya tarihinin sayfalarÄ±nda yerini almÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â Maddeler Halinde AtatÃ¼rk'Ã¼n KiÅŸilik Ã–zellikleri

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Â 1- Disiplinli olmasÄ±: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n en bilinen Ã¶zelliklerinden biri disiplinli oluÅŸudur. HedeflediÄŸi ÅŸeylerin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve asla taviz vermezdi.

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Â 2- Devrimci yÃ¶nÃ¼: HayatÄ± boyunca TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin modern, baÄŸÄ±msÄ±z ve refah seviyesi yÃ¼ksek bir devlet olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan ulu Ã¶nder, birÃ§ok devrim gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda kadÄ±nlara seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ± veren ilk devlet adamlarÄ±ndan biri olmasÄ± onun devrimci yÃ¶nÃ¼ne verilebilecek Ã¶rneklerden sadece biridir.

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Â 3- Ä°leri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ olmasÄ±: BaÅŸta GenÃ§liÄŸe Hitabesi olmak Ã¼zere birÃ§ok konuÅŸmasÄ±nda geleceÄŸe atÄ±fta bulunmuÅŸtur. TÃ¼rkiye'nin hem iÃ§eriden hem de dÄ±ÅŸ kaynaklÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tehlikelere dair isabetli tespitlerde bulunarak ne kadar ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ bir ÅŸahsiyet olduÄŸunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â 4- Ã‡alÄ±ÅŸkan ve sabÄ±rlÄ± olmasÄ±: HakkÄ±nda yazÄ±lan birÃ§ok kitapta AtatÃ¼rk'Ã¼n az uyuduÄŸu ve uzun saatler boyunca durmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgileri yer alÄ±yor. AynÄ± zamanda okumayÄ± ve yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeyi Ã§ok seven AtatÃ¼rk'Ã¼n kiÅŸisel kÃ¼tÃ¼phanesinde on bine yakÄ±n kitap bulunmaktadÄ±r. .

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Â 5- Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ olmasÄ±: Hem cephe arkasÄ±nda hem de devlet makamÄ±nda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±la imza atan AtatÃ¼rk'Ã¼n en Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden biri de Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olmasÄ±dÄ±r. DÃ¼nya kamuoyunda 'Dahi Lider' olarak tanÄ±mlanan AtatÃ¼rk, TÃ¼rkiye'nin ilk geometri kitabÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda Medeni Bilgiler ve Nutuk adlÄ± kitaplarÄ± da hem TÃ¼rkiye'de hem de dÃ¼nyada en Ã§ok okunan kitaplar arasÄ±nda yer almaktadÄ±r.

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