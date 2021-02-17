Myo Nedir? Myo İle Fakülte Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genellikle üniversitenin kaç yıllık olduğu puan veya öğrencilerin istekleri doğrultusunda değişmektedir. Fakat iki yıllık ve dört yıllık bölümler arasında belirgin farklılıkların olduğu bilinmektedir.

MYO Nedir?

Genellikle meslek yüksekokulları olarak bilinen bu eğitim yuvaları daha çok iki yıllık olmaktadır. Bu bireyler diğer öğrencilerden farklı olarak sadece iki, yıl eğitim görmektedirler. Fakat işlev ve çalışma bakımında her hangi i bir fark yoktur. Yine meslek yüksekokulunda okuyan bireylerin de İngilizce öğrenmeleri şart olmaktadır. Hatta bazı üniversitelerde iki yıllık bölümlerden önce bile isteğe bağlı hazırlık okunmaktadır. Hazırlık evresi hem İngilizce okunmasını hem de öğrencinin üniversite yaşamına alışmasını sağlamaktadır.

MYO İle Fakülte Arasındaki Farklar Nelerdir?

Meslek yüksekokulu ile fakülte arasında birçok farklılık bulunmaktadır. İlk olarak meslek yüksekokulları iki yıllık bir bölüm olarak bilinmektedir. Fakat fakülteler ise meslek yüksekokulundan farklı olarak bir tür dört yıllık bölüm olarak bilinmektedir. Bu bölümler genellikle her ikisin de de bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir.

İlk olarak her iki bölümde de bölüm dersi olan zorunlu bir ders bırakılır ise üniversite hayatı uzamaktadır. Fakat bu her iki bölümde de tek ders sınavı gibi ayrıcalıklar vardır. Ayrıca bu iki bölümüm yani meslek yüksekokulu ve fakültelerin farklı kampüslerde olduğu bilinmektedir. Fakat aldıkları eğitim ve Okulu bitirmek için gerekli olan diploma puanı gibi durumlar hemen hemen aynı nitelikte olduğu bilinmektedir.