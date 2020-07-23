N Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi N Olan Hayvanlar

Hayvanlar arasında N harfi ile başlayan çok bulunmamaktadır. Fakat N harfi ile başlayan birkaç hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların özellikleri ve türleri birbirinden farklıdır.



N Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



N harfi ile başlayan hayvanlar düşünüldüğünde genellikle akla hayvan ismi gelmemektedir. Bunun sebebi N harfi ile başlayan hayvanlar çok fazla değildir. Ayrıca N harfi ile başlayan hayvanlar çok duyulan ve bilinen hayvanlar değillerdir. Fakat çok bilinmese de N harfi ile başlayan hayvanlar bulunur. N harfi ile başlayan hayvan çeşitleri listeler halinde özellikleri ile beraber şunlardır:



- Neon Balığı: Tatlı su balıklarıdır. Bu nedenle tatlı sularda yaşarlar. Genellikle Güney Amerika'da bulunurlar. Bazı durumlarda akvaryumlarda sus balığı olarak da kullanılır. Boyları 2 ile 3 santimetre aralığındadır. Baş ve gövde bölümleri gümüş renktedir. Kuyruk kısmı ise turuncudur. Hızlı hareket eden bir balık türüdür.



- Nandu: Bir kuş türü olan nandu nandugiller ailesindendir. Uzun boylu hayvanlardır. 1,5 metreye kadar uzun boylu olanları bulunmaktadır. Yaklaşık 20 kilo olan nandu hayvanları Orta Amerika'da yaşarlar. Hızlı koşan ve kanatları kısa olan bir hayvandır. Gövde kısımları iridir ve bacakları uzundur. Gri renkte tüyleri bulunmaktadır.



- Numbat: Numbat türü hayvanların diğer adı keseli karınca yiyendir. Fakat pek çok kimse Numbat adı ile bilmektedir. Yırtıcı keseliler arasındandır. Bulunduğu aile Myrmecobiidae familyasıdır. Avustralya'nın batı kesiminde yaşamaktadırlar.



- Narval: Denir gergedanı olarak bilinir. Narval hayvanları denizde yaşarlar. Memeli hayvan türlerinden birisidir. Narval hayvanı soğuk suda yaşar. 2 tane yüzgeci bulunur. Bu yüzgeçler baş bölgesinde yer almaktadır. Uzun burunlu ve iri bir balığa benzer. Balık kuyruklarına benzer kuyrukları bulunur. Saldırgan hayvanlar arasında bulunmazlar. Fakat rahatsız edilmeleri durumunda huysuz olurlar. Sürü olarak yaşayan bu hayvanlar Kuzey bölgelerindeki denizlerde yaşarlar. Bunun sebebi de soğuk suları sevmeleridir.



- Nudibranch: Karındanbacaklı bir hayvan türüdür. Bu hayvanlar okyanuslarda yaşamaktadırlar. Ayrıca renkli hayvanlardır. Nudibranch hayvanlarının pek çok türü bulunmaktadır. Çok büyük bir hayvan değildir. Ağaç kurtlarının boyutları kadardır. Baş bölümünde boynuz şekline benzeyen uzantılar bulunur. Fakat bu uzantılar hepsinde bulunmaz. Bazı türlerinde bulunmaktadır.