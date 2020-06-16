Necip Fazıl Kısakürek Kimdir? Kısaca Hayatı Ve En Sevilen Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatı için oldukça önemli olan isimlerden biridir. Tüm yaşamı boyunca çok sayıda eser ortaya çıkarmıştır. Türk edebiyatında sevilen, sayılan ve çok ünlü olan bir şairdir. Türk Edebiyat Vakfı ise 1980 yılında Sultanu’ş Şuara unvanı verilmiştir. 1982 senesinde ise Yılın Fikir ve Sanat Adamı seçilmiştir.



Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?



Türk şair, oyun yazarı, romancı ve İslamcı ideolog olan Necip Fazıl Kısakürek İstanbul’da 1904 senesinde 26 Mayıs günü doğmuştur. 1983 senesinde 25 Mayıs günü ise İstanbul’da bulunan evinde vefat etmiştir. Cenazesi ise Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilmiştir. Osman, Zeynep, Mehmet, Ayşe ve Ömer isimli 5 adet çocuğu olmuştur.



Necip Fazıl Kısakürek Hayatı



İstanbul’da doğan Necip Fazıl Fransız Frerler Mektebi, Amerikan Koleji, Emin Efendi Mahalle Mektebi, Büyük Reşit Paşa Mektebi, Rehber-i ittihat Mektebi, Heybeliada Numune Mektebi ve Aydınlı Köyü’nün ilk mektebinde eğitim almıştır. Bunların ardından ise Deniz Harp Okulunda eğitim görmüş olan Necip Fazıl beş yıl boyunca okudu ve okulda Ahmet Hamdi Akseki, Yahya Kemal Beyatlı ve Hamdullah Suphi Tanrıöver isimleri gibi tanınmış olan kişiler görevdeydi.



Türk şiirinde ve düşünce haytalarında birbirleri ile zıt olan Necip Fazıl ile Nazım Hikmet burada birlikte okumuşlardır. Necip Fazıl bu okulda öğrenim gördüğünde şiire yönelmiştir. Nihal isimli olan bir dergide ilk şiirlerini yayımlamaya başladır Ardından İngilizce öğrenmiş olan Necip Fazıl Shakespeare, Oscar Wilde gibi yazarların eserlerini orijinal olarak okumuştur. 1934 senesinde dönüm noktası geçirmiş olan Necip Fazıl Nakşi Şeyhi ile tanışmış ve yapılan sohbetler ile zihniyet ve fikir olarak dönüştü ve milat olarak bu tarihi kabul etti.



Artık Necip Fazıl tasavvufi düşüncelere de yönelerek şiirlerini bu şekilde yazmaya başladı. İlk kez yeni düşündüğü düşünce sistem Tohum isimli bir tiyatro oyununu yazmıştır. 1936 senesinde Ağaç Mecmuası isimli bir dergide yazılarını başarı ile yayınladı.



1937 senesinde Bir Adam Yaratmak isimli piyesi ilk kez 1937 ila 1938 senesinde İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnede sergilenerek çok ilgili görmüştür. 1983 senesinde 25 Mayıs günü 78 yaşında vefat etmiştir. Politika, sin, öykü, tasavvuf şiir ve tiyatro alanlarında çeşitli eserler vermiştir.