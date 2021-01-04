Neriman İsminin Anlamı Nedir? Neriman Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Neriman kökeni Farsça olan ve günümüzde Türkiye'de yerleşik şekilde kullanılan güzel isimlerden biridir. Kız çocukları için değerlendirilen bu isim aynı zamanda anlamı üzerinden de oldukça hoş bir etki yaratıyor. Genel olarak tek başına kullanılan bir isim olması ile beraber, eğer uyum sağlarsa başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Neriman Ne Demek?



Neriman hem isim hem de sözcük anlamı açısından ‘Yiğit ve cesur’ şeklinde ifade edilmektedir. Böylesi güzel anlamları üzerinden minik yavrunuz için değerlendirebileceğiniz özel isimler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Nerim üzerinden de ele alınan bir ifadesi bulunur. Bu doğrultuda Rüstem'in dedesi olan Şam’ın babası biçiminde anlatılır. Bu iki güzel ve özel Neriman isminin anlamı eşliğinde kız çocukları için son dönemlerde yeniden yaygın hale gelmeye başlayan adları arasında bulunuyor.



Neriman İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Neriman isminin Kur'an'da geçip geçmediği yine merak edilen durumlar içerisinde geliyor. Neriman adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Etkili ve güzel bir anlamı olması ile beraber, okunuşu açısından da sevilen bir isimdir. Eğer hala bebeğiniz için bir isim arıyorsanız, listeye ekleyebileceğiniz güzel isimler içerisinde geldiğini söylemek mümkün.