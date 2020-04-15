Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim süresi uzayacak mı?

Okullar bilindiği üzere nir aya yakın bir süredir kapalı! Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bir haftalık ara tatil corona virüs tehdidinin ortaya çıkmasının ardından yeniden gündeme geldi. Bir haftalık ara tatilin ardından 23 Mart tarihinde öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararlarının ardından okullların 30 Nisan tarihine kadar uzaktan eğitime devam edeceği açıklanmıştı. Peki uzaktan eğitim süresi uzayacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ UZATILACAK MI?

25 Mart tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. 30 Nisan tarihine yaklaşılırken Bilim Kurulu ile yapılacak yeni toplantının ardından uzaktan eğitim sürecine ilişkiğn yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kapsamda okulların açılış süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu.