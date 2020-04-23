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    23.04.2020 - 18:32 |

    Önsöz Nasıl Yazılır? Ön Söz TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Onsöz Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Özellikle kitaplar söz konusu olduğunda ön söz çok sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Ancak aynı zamanda yazım noktasında hata yapılan sözcüklerden de biridir. Peki, önsöz nasıl yazılır? Ön söz TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Önsöz kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Önsöz Nasıl Yazılır? Ön Söz TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Onsöz Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘ön söz’ biçimindedir. Yani tek başına veya cümle içerisinde kullanmak istediğiniz zaman, ayrı olarak ele almanız gerekiyor.

    Ön Söz TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Ön söz kelimesi en sık hata yapılan ve yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Genelde birleşik olarak halk arasında yazılan sözcük, TDK’ya göre doğru yazılış açısından ‘ön söz’ şeklinde ayrı olarak ele alınmaktadır.

    Ön söz (doğru)
    Önsöz (yanlış)

    Ön Söz Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Cümle içerisinde ön söz kelimesini örneklendirmek gerekirse;

    ‘’Bu kitabın ön sözü oldukça etkili.’’

    ‘’Yazarlar genelde kitaplarına ön söz eklerler.’’

    Ön Söz Nedir?

    Ön söz kelimesinin anlamı ‘Kitapların giriş bölümüne eklenen; eserin işleniş biçimini, amacını ve konusu gibi durumları anlatan sunum’ olarak nitelenmektedir. Bu anlama üzerinden ön söz kelimesinin doğru yazımı ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

     

     

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