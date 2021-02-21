Orhun İsminin Anlamı Nedir? Orhun Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Orhun, Türkçe bir isimdir. Yani ismin kökü de eski Türkçeden gelmektedir. Yüksek ve yüce Hun ismi olarak kullanılmıştır. Aynı zaman da Türklerin kullandığı yazılara da Orhun denilmektedir. Orhun kitabeleri Türk tarihine ışık tutmaktadır. Orta Asya da bulunan bir ırmağın ismi de Orhun'dur.



Orhun İsmi Ne Demektir?



Yüce Hun, yüksek mertebeli Türk anlamlarına sahip Orhun ismi Türkler tarafından çok kullanılmıştır. Kelimenin kökü tamamıyla Türkçedir. Eski Türk yazılarının bulunduğu anıt taşlarına da Orhun yazıtları denmektedir. Orta Asya bulunan bir ırmak ismi de Orhun olarak adlandırılmıştır.



Orhun İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Orhun isminin kökeni Türkçe olduğu için Kuran da geçmemektedir. Türkiye de ve dünya üzerinde yaşayan pek çok erkek çocuğuna Orhun ismi verilmektedir. Bu isim Türklerce ulu yüce manasını taşıdığı için çok kullanılmaktadır. Özellikle Hun Devleti zamanın da Türk hakanlarına da bu isim verilmiştir.



Orhun kitabelerinin de Türk tarihine ışık tutması açısından bu isim önem arz etmektedir. Öyle ki Orta Asya da bulunan ırmağa bile bu isim verilmiştir. Orhun son zamanlar da kullanımı artan bir erkek ismidir.