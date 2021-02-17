Özkütle Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özkütle Formulü İle Hesaplama Nasıl Yapılır?

Öz kütle terim olarak fizik alanın konusudur. Kimya derslerinde de kullanılmaktadır. Diğer bir ismi de yoğunluktur. Belirli bir basınç ve sıcaklık altında ki birim hacminde bulunan maddenin ağırlığı, miktarı demektir.

Öz Kütle Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Maddenin karakter özelliğinde gelen bu ifade, basınç ve sıcaklık altın da kalan maddenin hacminde değişiklik meydana gelir. Bu değişiklik sonun da ortada kalan maddenin ağırlığı, maddenin kendi öz kütlesidir. Yani kısaca bir anlatımla maddenin bir biriminde ki hacmin kütlesi öz kütledir.

Öz kütle altın, kimya, tıp, porselen gibi sektörler de kullanılmaktadır. Kuyumculukta küçük altın toz taneleri bu şekilde ölçülmektedir. Laboratuvarlar da hesaplanan tahlil ve formüller de küçük madde parçalarının hesaplanmasın da kullanılır. Tıp alanın da bazı ölçümler de kullanılmaktadır. Porselen yapımında da porselen ham maddesi pudranın miktarını ayarlamak için öz kütle kullanılır

Öz Kütle Formülü ile Hesaplama Nasıl Yapılır?

Öz kütle çeşitli varyasyon uygulanarak bulunabilir. Örneğin piknometre ya da bomemetre gibi ölçü aletleri hemen hesaplanabilmektedir. Maddenin öz kütlesi sıcaklık ve basınca göre değiştiğinden, bu kriterler dikkat etmek gerekir. Ayrıca öz kütle, kütlenin hacme bölünmesi ile hesaplanır. Öz kütle yani "d", kütle / hacim yani m/v olarak bulunur. Öz kütlenin esas formülü bu şekildedir. Küçük madde kırıntılarının ve ölçümüm de esas olan öz kütlenin hesaplanması bu yollar ile yapılmaktadır.