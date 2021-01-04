Polis Rütbeleri Nelerdir? Emniyet Rütbe Sıralaması Ve Görevleri

Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir silahlı kolluk kuvvetidir. Polisler, rütbeleri ile belirli bir hiyerarşik düzende bulunan bir teşkilattır.

Polis Rütbeleri Nelerdir?

Eminyet teşkilatında polis rütbeleri, şu şekildedir;

- Polis Memuru

- Başpolis Memuru

- Kıdemli Başpolis Nemuru

- Komiser Yardımcısı

- Komiser

- Başkomiser

- Emniyet Amiri

- Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

- Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

- İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

- Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

- Sınıf Üstü Sınıf Emniyet Müdürü

Emniyet Rütbe Sıralaması ve Görevleri Nelerdir?

Emniyet müdürlüğünde en alt rütbe polis memurudur. En üst rütbe ise Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür. Sınıf Üstü Emniyet Müdürü ise sadece Emniyet Genel Müdürüne verilen rütbedir. Rütbe sıralamasına göre görevleri ise şunlardır;

- Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru, Komiser Yardımcısı ve Komiser: Tim amirliği, ekip amirliği, karakol amir yardımcılığı.

- Başkomiser ve Emniyet Amiri: Karakol amirliği ve büro amirliği.

- Emniyet Müdürleri: İl ve ilçe emniyet müdürlüğü, yardımcılığı, daire başkanlığı, emniyet gene müdür yardımcılığı.

Polislikte Rütbe Nasıl Atlanır?

Polislikte rütbe terfileri İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülen kişiler için yapılır.

Kimler Emniyet Müdürü Olabilir?

Polis Akademisi ve belirlenen 4 yıllık fakülte mezunu, görevi süresinde belirli bir zamanı aşmış ve sınavlarda başarılı olmuş tüm Emniyet Amirleri müdür olabilir.