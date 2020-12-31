R İle Eşya İsimleri: R Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Günümüzde daha çok Eyeliner ve göz kalemi olarak bilinen Rikit de R harfi ile başlayan makyaj malzemeleri arasında yer alıyor.



R Harfi ile Başlayan Eşyalar



1- Raf:



Genellikle ahşap malzemelerden imal edilen ve mutfaklarda kullanılan bir tür levhadır.



2- Rende:



Soğan, havuç ve domates gibi sebzeleri inceltmeye yarayan mutfak aletidir.



3- Resim defteri:



Diğer defterlere oranla daha enli olan çizgisiz bir defterdir.



4- Radyo:



1895 yılında Guglielmo Marconi tarafından icat edilen radyo, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla sesi kilometrelerce öteye taşıyan bir iletişim aracıdır.



5- Raket:



Raket, Badminton ve masa tenisi gibi popüler spor dallarında topa vurmak için kullanılır.



6- Römork:



Tarım sektöründe kullanılan römork traktörlerin arkasına takılır. Üç tekerlekli bir taşıt olan römork hem insan hem de eşya taşımak için kullanılır.



7- Radyatör:



Motorlu taşıtlarda soğutucu olarak kullanılan cihazlara römork adı verilir. Genellikle alüminyum ve çelik malzemelerinden üretilir.



R harfi ile başlayan diğer eşyalar şu şekilde sıralanabilir: Resim kalemi, Radar, Radyatör Hortumu, Reçel Kasesi.