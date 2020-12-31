R İle Eşya İsimleri: R Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Alfabemizin 21. harfi olan R, P'den sonra geliyor. Kadınların sık sık kullandığı birçok makyaj malzemesi R ile başlar. Bunların başında Ruj ve Rimel geliyor. Aynı zamanda kaşları boyamak için kullanılan Rastık da R ile eşya isimleri listesinde yer alır. İlk harfi R olan eşyalar nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Günümüzde daha çok Eyeliner ve göz kalemi olarak bilinen Rikit de R harfi ile başlayan makyaj malzemeleri arasında yer alıyor.
R Harfi ile Başlayan Eşyalar
1- Raf:
Genellikle ahşap malzemelerden imal edilen ve mutfaklarda kullanılan bir tür levhadır.
2- Rende:
Soğan, havuç ve domates gibi sebzeleri inceltmeye yarayan mutfak aletidir.
3- Resim defteri:
Diğer defterlere oranla daha enli olan çizgisiz bir defterdir.
4- Radyo:
1895 yılında Guglielmo Marconi tarafından icat edilen radyo, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla sesi kilometrelerce öteye taşıyan bir iletişim aracıdır.
5- Raket:
Raket, Badminton ve masa tenisi gibi popüler spor dallarında topa vurmak için kullanılır.
6- Römork:
Tarım sektöründe kullanılan römork traktörlerin arkasına takılır. Üç tekerlekli bir taşıt olan römork hem insan hem de eşya taşımak için kullanılır.
7- Radyatör:
Motorlu taşıtlarda soğutucu olarak kullanılan cihazlara römork adı verilir. Genellikle alüminyum ve çelik malzemelerinden üretilir.
R harfi ile başlayan diğer eşyalar şu şekilde sıralanabilir: Resim kalemi, Radar, Radyatör Hortumu, Reçel Kasesi.