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    31.12.2020 - 07:39 |

    R İle Eşya İsimleri: R Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Alfabemizin 21. harfi olan R, P'den sonra geliyor. Kadınların sık sık kullandığı birçok makyaj malzemesi R ile başlar. Bunların başında Ruj ve Rimel geliyor. Aynı zamanda kaşları boyamak için kullanılan Rastık da R ile eşya isimleri listesinde yer alır. İlk harfi R olan eşyalar nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    R İle Eşya İsimleri: R Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Günümüzde daha çok Eyeliner ve göz kalemi olarak bilinen Rikit de R harfi ile başlayan makyaj malzemeleri arasında yer alıyor.

    R Harfi ile Başlayan Eşyalar

    1- Raf:

    Genellikle ahşap malzemelerden imal edilen ve mutfaklarda kullanılan bir tür levhadır.

    2- Rende:

    Soğan, havuç ve domates gibi sebzeleri inceltmeye yarayan mutfak aletidir.

    3- Resim defteri:

    Diğer defterlere oranla daha enli olan çizgisiz bir defterdir.

    4- Radyo:

    1895 yılında Guglielmo Marconi tarafından icat edilen radyo, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla sesi kilometrelerce öteye taşıyan bir iletişim aracıdır.

    5- Raket:

    Raket, Badminton ve masa tenisi gibi popüler spor dallarında topa vurmak için kullanılır.

    6- Römork:

    Tarım sektöründe kullanılan römork traktörlerin arkasına takılır. Üç tekerlekli bir taşıt olan römork hem insan hem de eşya taşımak için kullanılır.

    7- Radyatör:

    Motorlu taşıtlarda soğutucu olarak kullanılan cihazlara römork adı verilir. Genellikle alüminyum ve çelik malzemelerinden üretilir.

    R harfi ile başlayan diğer eşyalar şu şekilde sıralanabilir: Resim kalemi, Radar, Radyatör Hortumu, Reçel Kasesi.

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