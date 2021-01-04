Rahime İsminin Anlamı Nedir? Rahime Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Rahime Arapça kökenli bir isimdir. Aynı zamanda Türkiye'de oldukça uzun yıllardır bulunan ve kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Genel olarak tek başına kullanılabilen bir isim olması ile beraber isteğe bağlı olarak başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün. Kız çocukları için Rahime ismi değerlendirirken bu konuda erkek ismi olarak da Rahim ön plana çıkıyor.



Rahime Ne Demek?



Rahime ismi, ‘Hafif sesli, latif konuşan kadın’ biçiminde ifade edilmektedir. Böylesi güzel ve etkili anlamları ile beraber bir kız çocuğu için verilebilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Bir kadının narin ve nazik kısmını en iyi şekilde yansıtan güzel isimler içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda yumuşak okunuşu ve telaffuzu ile beraber, internet üzerinden son zamanlarda merak edilip araştıran isimlerden biridir.



Rahime İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bebekler için alternatif isim arayan birçok ebeveyn aynı zamanda Rahime ismini de inceliyor. Özellikle internet üzerinden Rahime isminin anlamı konusunda bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'ı Kerim’de geçip geçmediği merak konusu. Rahime ismi Kur'an'da yer almaz.