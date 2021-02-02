Rezonans Nedir? Kısaca Rezonans Örnekleri Nelerdir?

Rezonans özellikle frekans açısından ele alınan ve tabir edilen bir ifadedir. Bireysel olarak öne çıkması ile beraber bu konuda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle gündelik yaşamdaki pek çok farklı yapı için, etkin bir şekilde rezonans ele alınır ve önlemler değerlendirilir. Pek çok kişi ise rezonans nedir sorusunun cevabını merak ediyor.

Rezonans Nedir?

Kısaca anlatmak gerekirse rezonans bir sistemin bazı frekanslarda diğerine göre daha büyük genliklerde salınması eğilimidir. Özellikle bir malzeme belirli bir frekans noktasında salındığı vakit yüksek bir genlik üzerinden ortaya çıkar. Aynı zamanda uyarıcı frekans sistemi ile beraber doğal titreşim frekansının neredeyse aynı olduğu durumlarda meydana gelir.

Fiziki açıdan ele alındığı zaman ise bir sistemin bazı frekanslarda diğer frekanslara göre daha büyük genlikte salınma eğilimi şeklinde ifade edilir. Yani aslında bakılırsa rezonans hem sözlük anlamı üzerinden hem de fiziki olarak ifadelere sahiptir. Meydana gelen salınım ve titreşim üzerinden frekans farklılığı biçiminde de anlatmak mümkün.

Kısaca Rezonans Örnekleri Nelerdir?

Rezonansı daha iyi anlayabilmek için kısaca birtakım örnekler vermek gerekir. Özellikle uygulamalı şekilde ele alındığı vakit, rezonansın nasıl ve nerede, ne şekilde çıktı anlaşılabilir.

- Mesela kesintili bir rüzgar altında bir köprünün salınım gerçekleştirmesi rezonans olarak öne çıkar.

- Aynı zamanda deprem dalgaları nedeniyle salınım etkisi altında kalan bir bina örnek verilebilir.

- Ayrıca alternatif gerilimi etkisi altında kalmış olan elektriksel bir sistem de yine rezonansa verilecek örnekler içerisinde yer alıyor.

Bu bağlamda örnekler ele alındığı zaman küçük çaplı titreşimlerin meydana getirdiği etki olarak da rezonansı söylemek gerekir. Rezonansın meydana getirdiği etki ve şiddet titreşimin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle iki farklı karayı birbirine bağlayan köprülerde çok sık rastlanan durumlar içerisinde yer almaktadır.

Tabii bununla beraber yaşanabilecek olası deprem ile birlikte, binaların belli bir titreşim altında salınması yine rezonans olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda titreşim ve dalgaların frekans üzerinden birbirine en yakın olduğu noktada, etkin bir salınım eğilimi görünür. Günümüzde rezonansın minimum seviyeye çekilebilmesi noktasında, binalar ya da köprüler ile beraber birçok farklı alan adına değişik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Güvenlik açısından bu durum büyük bir öneme sahiptir.