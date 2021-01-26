Saklambaç Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Saklanbaç Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Saklambaç kelimesi Türkçe kökenli kelimelerdendir. Tüm dünyada yaygın olarak oynana bir çocuk oyununa verilen bir addır.



Saklambaç Nasıl Yazılır?



Saklambaç genellikle yazımı sırasında yapılan harf hatası nedeniyle sıklıkla yanlış şekilde yazılan ve telaffuz edilen kelimelerdendir. Kelime genellikle saklanbaç olarak kullanılmakta olsa da bu yazım şekli yanlıştır. Sık yapılan hatadan dolayı da birçok kişi kelimenin yanlış yazımını kullandığını fark etmeden kullanmaya devam etmektedir. Çoğunlukla yanlış yazılan saklambaç nasıl yazılır bu nedenle sık sık yazım şekli araştırılan kelimelerdendir. Kelimenin doğru şekli saklambaç olarak yazılır ve telaffuz edilir.



TDK'ya Göre Saklanbaç Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Bir kelimenin en doğru yazım şeklini öğrenebilmek için TDK açıklamalarına bakılması gerekir. TDK üzerinden kelimenin doğru yazılış şekli saklambaç olduğu görülmektedir.