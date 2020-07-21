Åžapkalar kÄ±ÅŸlÄ±k, yazlÄ±k, mevsimlik ve gÃ¼nlÃ¼k gibi birÃ§ok farklÄ± seÃ§eneÄŸe ayrÄ±lÄ±yor. Ãœretiminde kullanÄ±lan kumaÅŸlar da aynÄ± ÅŸekilde Ã§eÅŸitlilik arz etmektedir.Â

Â Åžapka Ã‡eÅŸitleri ve Ä°simleri Nelerdir?Â

Â 1- Bere: Genellikle sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda takÄ±lan, dÃ¼nya genelinde kullanÄ±mÄ± en yaygÄ±n olan ÅŸapka Ã§eÅŸididir. Pamuk ve yÃ¼n kumaÅŸÄ± kullanÄ±larak imal edilir. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havalarda koruma saÄŸlar. Desenli, desensiz, tek renkli, Ã§ok renkli olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã§eÅŸidi mevcuttur.Â

Â 2- Kasket: Erkeklere Ã¶zel olarak Ã¼retilen bir ÅŸapka tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Ã–zellikle yaz aylarÄ±nda gÃ¼neÅŸin zararlÄ± ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan korunmak iÃ§in takÄ±lÄ±r. Ancak son yÄ±llarda iÃ§i dolgu malzemeleri doldurulmuÅŸ ve yÄ±lÄ±n her mevsimi takÄ±labilecek kasket modelleri de piyasada yer almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YetiÅŸkinler dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da sÄ±klÄ±kla taktÄ±ÄŸÄ± ÅŸapka modellerinin baÅŸÄ±nda geliyor.Â

Â 3- HasÄ±r Åžapka: Ã–zellikle yaz tatillerde, kumsal ve plajlarda takÄ±lÄ±r. GeniÅŸ kenarlÄ± olan bu ÅŸapkalar genellikle kadÄ±nlar tarafÄ±ndan tercih ediliyor. Åžezlonglarda vakit geÃ§irirken gÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ± riskini en aza indirgeyen bir yapÄ±dadÄ±r. FÃ¶tr ÅŸapkalarÄ±n bir alt tÃ¼rÃ¼ olan bu aksesuarlar, sazlar Ã¶rÃ¼lerek imal edildikleri iÃ§in hafif bir yapÄ±ya sahiptir.Â

Â Åžapka TÃ¼rleri ve Birbirinden FarklÄ± Ã–zellikleriÂ

Â 1- Melon Åžapka: 19. yÃ¼zyÄ±lda Ä°ngiltere'de Ã¼retilmeye baÅŸlanan melon ÅŸapkalar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en Ã§ok tercih edilen baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biridir. DayanÄ±klÄ± bir yapÄ±ya sahip olan bu ÅŸapkalar genellikle keÃ§e kumaÅŸÄ± kullanÄ±larak imal ediliyor. Siyah, haki, beyaz ve gri gibi ana renklerin dÄ±ÅŸÄ±nda alternatif renklere ev sahipliÄŸi yapan melon ÅŸapka modelleri de mevcuttur.Â

Â 2- FÃ¶tr Åžapka: Uzun yÄ±llardan beri Ã¼retilen ama 1950'li yÄ±llardan sonra Hollywood oyuncularÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±yla yaygÄ±nlÄ±k kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z modasÄ±nda Ã¶nemli bir yere teÅŸkil eden fÃ¶tr ÅŸapkalar klasik giyimlerin vazgeÃ§ilmez aksesuarlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. DÃ¼ÄŸme ve aksesuar detaylÄ± olan modelleri de mevcuttur.Â

Â 3- Flat Chap: Ã–zellikle 2010'lu yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda moda olan flat chap ÅŸapkalarÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ±nda siperlik bulunur. Bu siperlik hem estetik bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahiptir hem de kiÅŸilerin gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan korunmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Flat chap ÅŸapkalar hem spor hem de klasik giyimlerde kombin yapÄ±labilir. Genellikle pamuk ve tÃ¼vit kumaÅŸÄ±ndan imal edilen ÅŸapka modelleridir.Â

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