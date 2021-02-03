Saptama Nedir? Türkçe'de Paragrafta Saptama Örnekleri Nelerdir?

Herhangi bir durum karşısında değerlendirme yapmak şeklinde de ifade edilebilecek olan Saptama, Türkçede amaca uygun olarak yaygın biçimde kullanılır. Özellikle cümle içerisinde belirli bir konu hakkında hesaplama yapılarak buna göre durum çıkarılır. Bu durum yapılacak işler açısından büyük öneme sahip olduğu için, saptama Türkçede önemli bir yer taşıyor.



Saptama Nedir?



Pek çok kişi tarafından internetten sıkça araştırılan soruları içerisinde saptama nedir konusu geliyor. Tanım olarak bunu Türk Dil Kurumu'na göre ele almak ve ifade etmek mümkün. Bu bağlamda bir durumu, niteliği veya içeriği ile beraber, herhangi bir çıkarımda bulunmak ve değerlendirme yapmak şeklinde tanımlamak mümkün. Aynı zamanda tespit etmek ifadesi ile eş anlamlı şekilde ele alınabileceği söylenebilir. Herhangi bir durum veya konu üzerinden yürütülmesi mümkün olmayan bir tanımlama gerçekleştirmektir.



Bütün bu sebeplerden dolayı pek çok farklı amaç altında Türkçede Saptama büyük bir öneme sahiptir. Doğru şekilde konuyu ele almak ve konu hakkında etkili çıkarımlar sağlayabilmek için, amaca uygun olarak saptama yapılır. Bu da bir nevi tespit etme imkanı verir ve konuyu daha iyi algılama olanı sağlar.



Türkçede Paragrafta Saptama Örnekleri Nelerdir?



Aslına bakılırsa günlük yaşam içerisinde saptama pek çok alanda kullanılır ancak insanlar bunu fark etmez. Önemli bir konu hakkında ya da havadan sudan konuşulduğunda mutlaka bir saptama gerçekleşir. Bu bağlamda belli başlı bazı örnekler üzerinden paragraf eşliğinde saptama ele almak mümkün.



- Gençlik döneminde yaşanan bazı sıkıntılar, meslek seçiminde ciddi sorunlar yaratabiliyor.

- Yapılacak olan düzenli egzersiz ve spor, stresi azaltma konusunda oldukça etkilidir.

- Çevre bilinci ne kadar gelişirse, gelecek için daha temiz bir dünya elde etmek o kadar güçlü hale gelir.

- Bu kadar hızlı koşarsan daha çabuk şekilde yorulursun.



Özellikle de öğrenciler için paragraf içerisinde saptama örnekleri oldukça yaygındır. Birçok farklı soruda karşılaşmak ile beraber, paragraf içerisinden saptama cümlelerini bulmak belli bir deneyim ve tecrübe gerektirir. Yani öğrencileri mutlaka belirli bir süre farklı paragraf örnekleri üzerinden soru çözümü gerçekleştirmesi gerekir. Böylece konuyu daha iyi bir şekilde anlamak suretiyle, paragraf içerisindeki saptama cümleleri ortaya çıkarılabilir.