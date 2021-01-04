Satı İsminin Anlamı Nedir? Satı Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Satı kökeni Türkçe olan ve oldukça eski bir tarihe dayanan güzel isimlerden biridir. Ayrıca hem erkek hem de kız çocukları için kullanılabilen unisex bir isim olarak da ön plana çıkıyor. Zaten bu sebepten dolayı internetten sık araştırılan ve Satı isminin anlamı konusunda bilgi alınmaya çalışılan isimler içerisinde yer alıyor.



Satı Ne Demek?



Satı ismi, ‘Uzun ömürlü olması adına doğumdan önce ermişleri adamış olan çocuk’ şeklinde ifade edilmektedir. Çok eski tarihlerden günümüze kadar uzanmış ve farklı dönemlerde yaygın kullanılmış bir isim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu anlamı üzerinden o dönem günlük yaşamda sözcük anlamı olarak da değerlendirilmiştir. O yüzden tarihi açıdan önemi ile beraber kız ya da erkek çocukları için günümüzde hala kullanılan bir isimdir.



Satı İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok ebeveyn internet üzerinden Satı isminin anlamını öğrendikten sonra, bu isminin Kur'an'da geçip geçmediğini de merak ediyor. Özellikle hem tarihi açıdan hem de anlamı noktasında çok uzun yıllardır bilinen ve sevilen isimler içerisinde geliyor. Günümüzde fazla değerlendirilmese bile hala ilgi gördüğünü söylemek mümkün. Tek başına veya başka isimler üzerinden de kullanılabilir.