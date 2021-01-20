Şenay İsminin Anlamı Nedir? Şenay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Senay kökeni Türkçe olan ve en anlamlı isimler arasında yer alan adlardan biridir. Çok uzun yıllardır kullanılan ve köklü bir tarihi olması ile beraber, özellikle anlamının değer gördüğünü söylemek mümkün. Bu yüzden Türkiye'de kız çocukları için sevilen ve sayılan ve yaygın kullanılan isimlerden biridir.

Şenay Ne Demek?

Bir kıza hitap edecek en güzel anlamı taşıması ile beraber, aynı zamanda karakteristik bir yapı sunan Senay adını minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.

- Sen aysın

- Ay gibi güzelsin

Bir insanın ve özellikle bir kızın güzelliğini en iyi şekilde anlatan değerli isimler içerisinde yer alıyor. Bu durum hem dış güzelliği hem de iç güzelliği açısından ele alınmakta ve kullanılmaktadır. O yüzden manevi olarak güzel bir ifade sunduğunu dile getirmek mümkün. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşması nedeniyle tek başına kullanılması daha doğru olur. Fakat yine de Şenay isminin anlamı kapsamında başka isimlerle de bir araya getirilerek değerlendirilebilir.

Şenay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Sena ismi köklü bir tarihe sahip olan ve kökeni Türkçe olan adlar içerisinde yer alır. Bu ismi kız çocukları için değerlendirmeyi arzu eden pek çok ebeveyn, Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini de merak ediyor. Bu değerli ve güzel isim Kur'an'da yer almaz. Senay adı sadece anlamı üzerinden değil aynı zamanda telaffuzu kapsamında da oldukça hoş ve naif bir etki sunuyor. Bu yüzden listede yer alması gereken önemli isimlerden biridir.