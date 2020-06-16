Şerife Bacı Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Hikayesi

Şerife Bacı 1900-1921 yılları arasında yaşamıştır. Milli Mücadele için cephane taşıdığı esnada, donarak hayatını kaybetmiş, Kurtuluş Savaşı kahraman kadınlarından birisidir. İnebolu'da anısını yaşatabilmek için Şerife Bacı Anıtı inşa edilmiştir.



Şerife Bacı Kimdir?



1900 yılında Seydiler'de dünyaya gelen Şerife Bacı, Kastamonu'da bulunan cephanelerin Ankara'ya götürülebilmesi adına, mücadele vermiş, 1921 yılında donarak hayatını kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda özellikle yaşlı kadın ve erkeklerin cephane götürmek için çalışmaları, Şerife Bacı'yı işe koymuştur. Kendisi bu konuda Milli Mücadele'ye destek olabilmek adına yüklediği cephaneyi Ankara'ya götürmeye çalışmıştır.



Şerife Bacı Hayatı



Savaş esnasında Ankara'da cephanenin eksik olduğunu öğrenen Şerife Bacı, bunun için gönüllü olarak çalışmak istemiştir. Yaşının henüz genç olması, etrafındaki yaşlı kadın ve erkeklerin azimle mücadelesi kendisi çok etkilemiştir.



1900 yılında doğduğu Kastamonu şehrinde ve diğer illerimize ismi birçok kuruma verilmiştir. Şuan İnebolu sahilinin bir parkında içeri kısımda, 2001 yılında Aytaç Yalman tarafından yaptırılmış Şerife Bacı anıtı bulunur. Anıtın yapılma amacı, Şerife Bacı'nın Kurtuluş Savaşı esnasında verdiği kahramanca mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.



Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden olan Şerife Bacı'nın hikayesi oldukça ilginçtir. Yaşıtlarının aksine mücadeleye adadığı bedeninin donması, savaş yıllarındaki sıkıntıların göstergelerinden birisidir.



Şerife Bacı Hikayesi



Şerife Bacı 1921 yılında soğuktan donarak vefat etmiştir. Ancak hikayesinin acı tarafı mücadelesinin tertemiz olmasından kaynaklanıyor deniliyor. Şerife Bacı, taşıdığı cephanelerle birlikte yorgunluktan bitap düştüğünden dinlenmeye koyulmuştur.



Hava buz gibi olduğundan, düşündüğü tek şey kucağındaki yavrusuna bir şey olmaması ve cephaneleri sapasağlam Ankara'ya taşımaktı. Ancak soğuk direncini gittikçe kırıyordu. Ayağa kalkıp yola devam etmek istese de buna takati kalmadığından yere yığıldı. Yere yığıldığında artık geç olduğunu anlayan Şerife Bacı, kazağını çıkararak cephanelerin üzerini örtmüş.



Daha sonra yavrusunun donmaması için sıkı sıkıya sarılmış ve vefat etmiştir. Cephanelere bir şey olmaması adına kazağını çıkararak onları örtmesi, yaşamının son diliminde yavrusunu yaşatmak için mücadelesi, Kurtuluş Savaşı kadınının önemini gösteriyor.



Şerife Bacı anıtı haricinde, birçok kurum onun ismiyle anılıyor. Türkiye İş Bankası Kastamonu Şerife Bacı Şubesi, Şehit Şerife Bacı İlköğretim Okulu, Şerife Bacı Öğretmen Evi, Ankara Şerife Bacı Kız Öğrenci Yurdu, Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi, Ağrı Şerife Bacı Kız Teknik ve Meslek Lisesi bunlardan sadece birkaçıdır. Şerife Bacı'nın yaşamı, düşünürler tarafından kaleme alınmadığından kaynaklar sınırlıdır.